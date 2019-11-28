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Потрясающий мармелад с бананом и киви. Вкуснее и полезнее любых конфет!

Потрясающий мармелад с бананом и киви. Вкуснее и полезнее любых конфет!

Для заботливых мам рецепт мармелада из киви станет интересной находкой. Всегда хочется порадовать ребенка сладостью: полезной и натуральной. Необычный мармелад готовится из киви и бананов, эти фрукты всегда присутствуют на магазинных полках. Интересное сочетание кислых киви и мягкого вкуса сладкого банана дополняют друг друга, создавая необычный вкус.

Мармелад из киви

  • бананы, киви по 2 штуки;
  • 10 г порошкового агар-агара;
  • 40 мл теплой воды;
  • 1 ч. л. натурального меда;
  1. Разводим порошок агар-агара в воде, оставляем до полного растворения.
  2. Бананы и киви очищаем от кожуры, нарезаем кубиками, в блендере все смешиваем до однородной массы без комочков.
  3. Полученную смесь переливаем в кастрюлю, ставим на умеренный огонь, доводим до кипения.
  4. После закипания фруктовой массы вводим в смесь агар-агар. При помешивании держим массу на плите еще три минуты.
  5. Три минуты прошло: снимаем кастрюлю с плиты, добавляем ложку меда.
  6. Готовим форму для заливания: емкость застилаем пищевой пленкой, аккуратно заливаем фруктовую массу.
  7. Форму с мармеладом убираем в холодильник на два часа, после необходимо нарезать получившийся мармелад на кубики, присыпать кокосовой стружкой.

Готовый мармелад допустимо хранить при температуре +2-+8 градусов две недели.

Фруктовые кубики изготовлены без применения сахара, это большое преимущество перед обычными магазинными десертами. Отсутствие желатина порадует вегетарианцев.

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