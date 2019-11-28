Потрясающий мармелад с бананом и киви. Вкуснее и полезнее любых конфет!

Для заботливых мам рецепт мармелада из киви станет интересной находкой. Всегда хочется порадовать ребенка сладостью: полезной и натуральной. Необычный мармелад готовится из киви и бананов, эти фрукты всегда присутствуют на магазинных полках. Интересное сочетание кислых киви и мягкого вкуса сладкого банана дополняют друг друга, создавая необычный вкус.

бананы, киви по 2 штуки;

10 г порошкового агар-агара;

40 мл теплой воды;

1 ч. л. натурального меда;

Разводим порошок агар-агара в воде, оставляем до полного растворения. Бананы и киви очищаем от кожуры, нарезаем кубиками, в блендере все смешиваем до однородной массы без комочков. Полученную смесь переливаем в кастрюлю, ставим на умеренный огонь, доводим до кипения. После закипания фруктовой массы вводим в смесь агар-агар. При помешивании держим массу на плите еще три минуты. Три минуты прошло: снимаем кастрюлю с плиты, добавляем ложку меда. Готовим форму для заливания: емкость застилаем пищевой пленкой, аккуратно заливаем фруктовую массу. Форму с мармеладом убираем в холодильник на два часа, после необходимо нарезать получившийся мармелад на кубики, присыпать кокосовой стружкой.

Готовый мармелад допустимо хранить при температуре +2-+8 градусов две недели.

Фруктовые кубики изготовлены без применения сахара, это большое преимущество перед обычными магазинными десертами. Отсутствие желатина порадует вегетарианцев.