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Котлеты с невероятно вкусной подливой. Как готовили соус в столовых СССР

Многие помнят котлеты с подливой, которые подавали в столовых советского времени. Такой соус всегда был очень ароматным, густым, с насыщенным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сливочное масло, 20 г;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • мука, 2 ст.л;
  • вода, 2 стакана;
  • томатная паста, 1 ст.л;
  • соль, перец, ароматные травы и специи.

Процесс приготовления

На сковороде топим сливочное масло и добавляем растительное, перемешиваем.

Всыпаем муку и перемешиваем массу до однородности.

Вводим томатную пасту и также все перемешиваем.

Вливаем столько воды, сколько требуется для подливы, густота которой, вам больше нравится.

Солим и перчим по вкусу, добавляем ароматные травы и специи, если любите, добавляйте и свежую зелень.

Котлеты с невероятно вкусной подливой. Как готовили соус в столовых СССР

В такой подливе можно протушить сами котлеты в течение 5 минут или подавать соус, полив им картофельное пюре, отварной рис или макароны. Можно готовить соус и к отбивным, рубленым котлетам, для тефтелей.

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