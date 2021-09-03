Котлеты с невероятно вкусной подливой. Как готовили соус в столовых СССР

Многие помнят котлеты с подливой, которые подавали в столовых советского времени. Такой соус всегда был очень ароматным, густым, с насыщенным вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливочное масло, 20 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- мука, 2 ст.л;
- вода, 2 стакана;
- томатная паста, 1 ст.л;
- соль, перец, ароматные травы и специи.
Процесс приготовления
На сковороде топим сливочное масло и добавляем растительное, перемешиваем.
Всыпаем муку и перемешиваем массу до однородности.
Вводим томатную пасту и также все перемешиваем.
Вливаем столько воды, сколько требуется для подливы, густота которой, вам больше нравится.
Солим и перчим по вкусу, добавляем ароматные травы и специи, если любите, добавляйте и свежую зелень.
В такой подливе можно протушить сами котлеты в течение 5 минут или подавать соус, полив им картофельное пюре, отварной рис или макароны. Можно готовить соус и к отбивным, рубленым котлетам, для тефтелей.
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