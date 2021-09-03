Котлеты с невероятно вкусной подливой. Как готовили соус в столовых СССР

Многие помнят котлеты с подливой, которые подавали в столовых советского времени. Такой соус всегда был очень ароматным, густым, с насыщенным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливочное масло, 20 г;

масло растительное, 2 ст.л;

мука, 2 ст.л;

вода, 2 стакана;

томатная паста, 1 ст.л;

соль, перец, ароматные травы и специи.

Процесс приготовления

На сковороде топим сливочное масло и добавляем растительное, перемешиваем.

Всыпаем муку и перемешиваем массу до однородности.

Вводим томатную пасту и также все перемешиваем.

Вливаем столько воды, сколько требуется для подливы, густота которой, вам больше нравится.

Солим и перчим по вкусу, добавляем ароматные травы и специи, если любите, добавляйте и свежую зелень.