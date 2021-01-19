Закарпатские голубцы, так вкусно вы не ели никогда! Их стоит приготовить

Рецептов голубцов очень много. Я для себя уже давно выбрала именно такой – голубцы получаются очень вкусными, сочными. Просто берем горшочки и все в них укладываем, потом запекаем в духовке и подаем со сметаной на стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиной фарш, 1 кг;

капуста, 4 кг;

сало, 100 г;

рис, 200 г;

лук и морковь, помидоры по 300 г;

перец сладкий, 100 г;

соль, перец, паприка.

Для приготовления соуса (4 л)потребуются:

паста томатная, 3 ст.л;

сметана, 200 г;

соль, 2 ч.л;

сахар, 2 ст.л;

вода, 1 л.

Процесс приготовления

Режем кусочками сало – небольшими и выжариваем до жира и шкварки убираем.

Лук режем кубиком и отправляем к салу, перемешиваем и жарим.

Морковь трем на крупной терке и добавляем к луку, жарим 5 минут.

Сладкий перец режем кусочками и помидоры тоже. Добавляем к луку и моркови, перемешиваем и тушим 10 минут.

Добавляем соль и перец, паприку. Перемешиваем и снимаем с плиты.

Рис отвариваем.

У капусты вырезаем кочерыжку и опускаем в кипяток. По мере того, как листики сами будут отходить, убираем их на блюдо остывать.

В фарш добавляем тушеные овощи и рис, сваренный до полуготовности. Перемешиваем.

Формируем голубцы и укладываем их в горшочки.

Совет: этот рецепт я делаю на 2 горшочка по 4 литра. Вы можете сделать в одном большом горшочке.

Смешиваем все ингредиенты для соуса на сковороде, доводим до кипения и заливаем голубцы.

Совет: соус должен быть кисло-сладким, поэтому когда будете добавлять соль и сахар, пробуйте по своему вкусу.

Накрываем крышкой и ставим в духовку.

Запекаем 1.5 часа при 180 градусах.

Можно выключить духовку и оставить голубцы допревать.

Такие голубцы будут очень мягкими, сочными и вкусными.