Закарпатские голубцы, так вкусно вы не ели никогда! Их стоит приготовить

Рецептов голубцов очень много. Я для себя уже давно выбрала именно такой – голубцы получаются очень вкусными, сочными. Просто берем горшочки и все в них укладываем, потом запекаем в духовке и подаем со сметаной на стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиной фарш, 1 кг;
- капуста, 4 кг;
- сало, 100 г;
- рис, 200 г;
- лук и морковь, помидоры по 300 г;
- перец сладкий, 100 г;
- соль, перец, паприка.
Для приготовления соуса (4 л)потребуются:
- паста томатная, 3 ст.л;
- сметана, 200 г;
- соль, 2 ч.л;
- сахар, 2 ст.л;
- вода, 1 л.
Процесс приготовления
Режем кусочками сало – небольшими и выжариваем до жира и шкварки убираем.
Лук режем кубиком и отправляем к салу, перемешиваем и жарим.
Морковь трем на крупной терке и добавляем к луку, жарим 5 минут.
Сладкий перец режем кусочками и помидоры тоже. Добавляем к луку и моркови, перемешиваем и тушим 10 минут.
Добавляем соль и перец, паприку. Перемешиваем и снимаем с плиты.
Рис отвариваем.
У капусты вырезаем кочерыжку и опускаем в кипяток. По мере того, как листики сами будут отходить, убираем их на блюдо остывать.
В фарш добавляем тушеные овощи и рис, сваренный до полуготовности. Перемешиваем.
Формируем голубцы и укладываем их в горшочки.
Совет: этот рецепт я делаю на 2 горшочка по 4 литра.Вы можете сделать в одном большом горшочке.
Смешиваем все ингредиенты для соуса на сковороде, доводим до кипения и заливаем голубцы.
Совет: соус должен быть кисло-сладким, поэтому когда будете добавлять соль и сахар, пробуйте по своему вкусу.
Накрываем крышкой и ставим в духовку.
Запекаем 1.5 часа при 180 градусах.
Можно выключить духовку и оставить голубцы допревать.
Такие голубцы будут очень мягкими, сочными и вкусными.
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