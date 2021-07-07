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Салат Сеньора. Оригинальный салатик с печенью и грибами

Салат Сеньора станет прекрасным дополнением к вашему повседневному меню.

Салат Сеньора: ингредиенты

Салат Сеньора

  1. Куриная печень – 200-300 г. (от двухсот до триста грамм)
  2. Картофель – 2 шт. (две штуки)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Маринованные огурцы – 3 шт. (три штуки)
  5. Шампиньоны – 400 г. (четыреста грамм)
  6. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  7. Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Майонез – 100 г. (сто грамм)
  9. Чёрный молотый перец
  10. Петрушка – 30 г. (тридцать грамм)
  11. Растительное масло
  12. Морская соль

Способ приготовления:

  • Куриную печень мойте под проточной водой и нарежьте небольшими кусочками. Сковороду разогрейте, влейте растительное масло и нарезанную печень обжарьте по 2-3 минуты с двух сторон. Солите её, до минимума убавьте огонь, сковороду накройте крышкой и жарьте ещё 4 минуты. Оставьте остывать готовую печень, после нарежьте соломкой.
  • Грибы тщательно мойте и с помощью бумажного полотенца просушите их. Нарежьте их на дольки и пока не испариться весь сок, обжарьте на сухой сковородке.
  • Лук очистите и нарежьте набольшими кубиками. В Грибы влейте немного масла и к ним отправьте лук. Жарьте ещё 10 минут до полной готовности.
  • Яйца варите вкрутую, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.
  • Варите или запекайте помытый картофель в духовке до готовности.
    После очистите его и натрите на крупной тёрке.
  • Майонез смешайте с горчицей и перцем по вкусу. Соедините все подготовленные ингредиенты в миске и заправьте салат. Тщательно всё перемешайте. Можете украсить блюдо измельчённой петрушкой и зелёным луком.

Салат Сеньора  — очень красивый и вкусный.

Салат Сеньора. Оригинальный салатик с печенью и грибами 4

Готовьте на здоровье!

 

 

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