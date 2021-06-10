Фарш с яйцом в духовке. Способ приготовления изумительного блюда

Фарш с яйцом в духовке — удивительное блюдо, которое понравится всем Вашим родным и знакомым и украсит любой праздничный стол.
Фарш с яйцом в духовке: ингредиенты
- Говяжий фарш — 700 гр. (семьсот грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сухари панировочные — 100 гр. (то грамм)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Бекон — 100 гр. (сто грамм)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Сливочный сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Соль, пеции — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте кубиками. В миске смешайте фарш, сухари, лук, 1 яйцо, специи и соль, всё тщательно перемешайте.
- В форме для выпекания распределите фарш таким образом, чтобы по центру было углубление.
- В углубление выложите кусочки бекона, которые будут служить подложкой для начинки.
- Поверх бекона распределите сливочный сыр.
- Затем выложите слой твёрдого сыра.
- В последний слой вылейте сырые яйца поверх сыра.
- В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте блюдо в течение 50-60 минут.
- Запеканку достаньте из духовки, украсьте зеленью.
Фарш с яйцом в духовке можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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