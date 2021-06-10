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Фарш с яйцом в духовке. Способ приготовления изумительного блюда

Фарш с яйцом в духовке — удивительное блюдо, которое понравится всем Вашим родным и знакомым и украсит любой праздничный стол.

Фарш с яйцом в духовке: ингредиенты

Фарш с яйцом в духовке

  1. Говяжий фарш — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Сухари панировочные — 100 гр. (то грамм)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6.  Бекон — 100 гр. (сто грамм)
  7. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  8. Сливочный сыр — 200 гр. (двести грамм)
  9. Соль, пеции — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте кубиками. В миске смешайте фарш, сухари, лук, 1 яйцо, специи и соль, всё тщательно перемешайте.
  • В форме для выпекания распределите фарш таким образом, чтобы по центру было углубление.
  • В углубление выложите кусочки бекона, которые будут служить подложкой для начинки.
  • Поверх бекона распределите сливочный сыр.
  • Затем выложите слой твёрдого сыра.
  • В последний слой вылейте сырые яйца поверх сыра.
  • В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте блюдо в течение 50-60 минут.
  • Запеканку достаньте из духовки, украсьте зеленью.

Фарш с яйцом в духовке можно подавать к столу.

Фарш с яйцом в духовке. Способ приготовления изумительного блюда 2

Приятного аппетита!

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