Маринад Для Мяса: Что Надо Знать и Как не Испортить Шашлык

Все любят хорошо приготовленное нежное мясо. Предлагаем лучший маринад для мяса. И, по большому счету, не важно, будет ли это свинина, баранина или говядина; запечена ли она на углях или в духовке. Главное, чтобы в результате мясо получилось мягкое, тающее во рту и ароматное.

Маринад Для Мяса: Что надо знать

Как показывает практика больше половины успеха в приготовлении мяса зависит от маринада в котором оно «доходило до огня».

Есть чудаки, думающие, что чем агрессивнее среда маринада, тем мясо будет мягче после выпекания. Спешим предостеречь вас от такого типа предубеждений, потому что это не так, от слова «совсем».

Хороший маринад содержит ингредиенты, которые сбалансированы по вкусовым контрастам. То есть, если в маринаде есть много острого перца для придания мясу пикантности, то острота должна компенсироваться цитрусовым ароматом и сладостью мёда или жженного сахара.

И еще очень важно соблюдать чувство меры: не всякие специи подходят друг другу и принцип «чем больше — тем лучше» здесь тоже не работает.

Мясо в основном, маринуют от трех часов до суток, в зависимости от сорта самого мяса и от величины кусков. Например говядину маринуют дольше чем свинину и, тем более, мясо птицы.

Грузинский маринад для мяса для приготовления баранины или говядины

Нужно на один стакан сухого красного вина измельченную пасту из одной головки лука, один большой мелко нарезанный острый зеленый перец, 2 столовые ложки соуса «ткемали» и по одной щепотке черного перца, сумаха и семян кориандра.

Традиционный «сухой» армянский маринад для свиного шашлыка

В этом случае классическое понятие «маринад» не вполне применимо, поскольку порционно нарезанные куски для шашлыка просто послойно перекладываются нарезанным луком и посыпаются крупной солью, черным, красным перцем и нарезанным базиликом. В процессе маринования мясо несколько раз переминают в посуде.

Китайский маринад для птицы и свинины

Этот тип маринования хорошо подходит для мяса птицы и для свинины. Берется стакан соевого соуса, 1 столовая ложка мёда, острый китайский соус (можно заменить соусом «табаско») по вкусу и мелко натёртый зубчик чеснока.

Пряный восточный маринад для баранины

В блендере измельчить одну головку лука с двумя головками чеснока, 1-2 перцами чили, горстью листьев кориандра и таким же количеством листьев петрушки.

Смешать эту пасту с половиной стакана бальзамического уксуса и 1 десертной ложкой коричневого сахара.

Добавить по одной щепотке тимьяна, сушеных листьев базилика, семян кориандра.

Пикантный средиземноморский маринад для говядины

Цедру с двух лимонов смешать в блендере с горстью листьев мяты, 2-3 очищенными кайенскими перцами и 1 зубчиком чеснока. Выжать туда же сок из двух лимонов.

Добавить листья розмарина (2-3 веточки) и щепотку тимьяна.

Веселых вам застолий и приятного аппетита!