Мочёные яблоки на смородиновых листьях. Бабушкин рецепт — быстро, полезно и просто

Мочёные яблоки на смородиновых листьях получаются настолько вкусными и сочными, что Вы будете готовить их снова.

Мочёные яблоки на смородиновых листьях: ингредиенты

Вода- 5л. (пять литров) Яблоко-5 кг. (пять килограмм) Соль-1 ст. л (одна столовая ложка) Листья смородины 30 шт. (тридцать штук) Сахар- 200 г. (двести грамм)

Рецепт приготовления:

Сперва надо приготовить сироп — в воду добавьте сахар и соль, доведите смесь до кипения, а затем остудите. Вместо сахара можно использовать 300 грамм мёда.

Стерилизуйте банки и на дно каждой из них выложите по 2 листа смородины. Затем яблоки уложите хвостиками вниз и каждый слой перекладывайте листьями. Залейте фрукты остывшим сиропом и закройте плотной крышкой.

Яблоки оставьте при комнатной температуре на 3 дня, а затем переставьте в прохладное место. Если времени возиться с банками нет, яблоки можно замочить в большой кастрюле или ведре. На них сверху необходимо поставить гнёт, чтобы каждый плод накрылся сиропом.

Готовьте мочёные яблоки на смородиновых листьях и угощайте родных и близких.

Приятного аппетита!