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Мочёные яблоки на смородиновых листьях. Бабушкин рецепт — быстро, полезно и просто

Мочёные яблоки на смородиновых листьях получаются настолько вкусными и сочными, что Вы будете готовить их снова.

Мочёные яблоки на смородиновых листьях: ингредиенты

Мочёные яблоки на смородиновых листьях

  1. Вода- 5л. (пять литров)
  2. Яблоко-5 кг. (пять килограмм)
  3. Соль-1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Листья смородины 30 шт. (тридцать штук)
  5. Сахар- 200 г. (двести грамм)

Рецепт приготовления:

  • Сперва надо приготовить сироп — в воду добавьте сахар и соль, доведите смесь до кипения, а затем остудите. Вместо сахара можно использовать 300 грамм мёда.
  • Стерилизуйте банки и на дно каждой из них выложите по 2 листа смородины. Затем яблоки уложите хвостиками вниз и каждый слой перекладывайте листьями. Залейте фрукты остывшим сиропом и закройте плотной крышкой.
  • Яблоки оставьте при комнатной температуре на 3 дня, а затем переставьте в прохладное место. Если времени возиться с банками нет, яблоки можно замочить в большой кастрюле или ведре. На них сверху необходимо поставить гнёт, чтобы каждый плод накрылся сиропом.

Готовьте мочёные яблоки на смородиновых листьях и угощайте родных и близких.

Мочёные яблоки на смородиновых листьях. Бабушкин рецепт - быстро, полезно и просто 2

 

Приятного аппетита!

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