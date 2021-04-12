Мочёные яблоки на смородиновых листьях. Бабушкин рецепт — быстро, полезно и просто

Мочёные яблоки на смородиновых листьях получаются настолько вкусными и сочными, что Вы будете готовить их снова.
Мочёные яблоки на смородиновых листьях: ингредиенты
- Вода- 5л. (пять литров)
- Яблоко-5 кг. (пять килограмм)
- Соль-1 ст. л (одна столовая ложка)
- Листья смородины 30 шт. (тридцать штук)
- Сахар- 200 г. (двести грамм)
Рецепт приготовления:
- Сперва надо приготовить сироп — в воду добавьте сахар и соль, доведите смесь до кипения, а затем остудите. Вместо сахара можно использовать 300 грамм мёда.
- Стерилизуйте банки и на дно каждой из них выложите по 2 листа смородины. Затем яблоки уложите хвостиками вниз и каждый слой перекладывайте листьями. Залейте фрукты остывшим сиропом и закройте плотной крышкой.
- Яблоки оставьте при комнатной температуре на 3 дня, а затем переставьте в прохладное место. Если времени возиться с банками нет, яблоки можно замочить в большой кастрюле или ведре. На них сверху необходимо поставить гнёт, чтобы каждый плод накрылся сиропом.
Готовьте мочёные яблоки на смородиновых листьях и угощайте родных и близких.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии