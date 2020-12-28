Скатерть-Самобранка

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Вместо холодца. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три (даже не верится, что все так просто)

Мясная колбаска – мягкие, рубленые кусочки в нежном желе. Это блюдо  вы можете сделать в силиконовой форме для выпечки кексов и потом нарежете аккуратные и красивые ломтики, которые выложите на блюдо и украсите зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 900 г;
  • желатин, 20 г;
  • паприка и соль по 1 ч.л
  • перец черный и чеснок по вкусу;
  • вода, 50 мл.

Процесс приготовления

Мясо мелко режем или перебиваем блендером.

Смешиваем с солью, паприкой, измельченным чесноком, любыми специями по вкусу.

Добавляем быстрорастворимый желатин и воду,  хорошо перемешиваем.

Силиконовую форму смазываем растительным маслом .

Выкладываем мясо, утрамбовываем и накрываем фольгой.

Запекаем 40 минут при 200 градусах.

Вынимаем из духовки, остужаем до комнатной температуры и отправляем на ночь в холодильник.

Вынимаем из формы и перекладываем на блюдо. Можно сразу порезать ломтиками или оставить в таком красивом виде. Украшайте по вкусу.

Вместо холодца. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три (даже не верится, что все так просто)

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