Вместо холодца. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три (даже не верится, что все так просто)

Мясная колбаска – мягкие, рубленые кусочки в нежном желе. Это блюдо вы можете сделать в силиконовой форме для выпечки кексов и потом нарежете аккуратные и красивые ломтики, которые выложите на блюдо и украсите зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 900 г;
- желатин, 20 г;
- паприка и соль по 1 ч.л
- перец черный и чеснок по вкусу;
- вода, 50 мл.
Процесс приготовления
Мясо мелко режем или перебиваем блендером.
Смешиваем с солью, паприкой, измельченным чесноком, любыми специями по вкусу.
Добавляем быстрорастворимый желатин и воду, хорошо перемешиваем.
Силиконовую форму смазываем растительным маслом .
Выкладываем мясо, утрамбовываем и накрываем фольгой.
Запекаем 40 минут при 200 градусах.
Вынимаем из духовки, остужаем до комнатной температуры и отправляем на ночь в холодильник.
Вынимаем из формы и перекладываем на блюдо. Можно сразу порезать ломтиками или оставить в таком красивом виде. Украшайте по вкусу.
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