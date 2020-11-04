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«Рыбные котлеты хорошие»- рецепт из маминой тетрадки! Попробовала и исправила на «великолепные»

Многие не любят рыбные котлеты и-за того, что с ними много мороки и не всегда получается удачное блюдо. Но этот рецепт поможет вам сделать вкусные, сочные и ароматные котлетки, отлично подходят к самым разным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе рыбы, 800 г;
  • овсяные хлопья, 0.5 стакана;
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • йогурт, 2 ст.л;
  • мука, 2 – 3 ст.л;
  • укроп, соль, перец, специи для рыбы.

Процесс приготовления

При помощи блендера измельчаем овсяные хлопья  .

Лук также измельчаем  блендером.

Измельчаем рыбу и смешиваем с массой.

Смешиваем лук с яйцом и овсяными хлопьями, оставляем на 1 час в холодильнике, чтобы овсянка набухла.

Добавляем в массу йогурт, мелко рубленую зелень, специи по вашему вкусу и солим.

Совет: если фарш получается жидким, тогда модно добавить пару ложек муки или манной крупы.

Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях или в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде в небольшом количестве растительного масла.

Подаю такие котлетки с разными соусами и гарнирами, очень вкусно с картофельным пюре, отварным рисом.

«Рыбные котлеты хорошие»- рецепт из маминой тетрадки! Попробовала и исправила на «великолепные»

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