«Рыбные котлеты хорошие»- рецепт из маминой тетрадки! Попробовала и исправила на «великолепные»

Многие не любят рыбные котлеты и-за того, что с ними много мороки и не всегда получается удачное блюдо. Но этот рецепт поможет вам сделать вкусные, сочные и ароматные котлетки, отлично подходят к самым разным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе рыбы, 800 г;
- овсяные хлопья, 0.5 стакана;
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- йогурт, 2 ст.л;
- мука, 2 – 3 ст.л;
- укроп, соль, перец, специи для рыбы.
Процесс приготовления
При помощи блендера измельчаем овсяные хлопья .
Лук также измельчаем блендером.
Измельчаем рыбу и смешиваем с массой.
Смешиваем лук с яйцом и овсяными хлопьями, оставляем на 1 час в холодильнике, чтобы овсянка набухла.
Добавляем в массу йогурт, мелко рубленую зелень, специи по вашему вкусу и солим.
Совет: если фарш получается жидким, тогда модно добавить пару ложек муки или манной крупы.
Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях или в муке и обжариваем с двух сторон на сковороде в небольшом количестве растительного масла.
Подаю такие котлетки с разными соусами и гарнирами, очень вкусно с картофельным пюре, отварным рисом.
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