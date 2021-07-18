На зиму делаю много каждый год! Маринованные огурцы с горчицей без стерилизации

Самый простой и быстрый рецепт. Но нравится он мне не только за простоту готовки, во время которой нет необходимости заниматься стерилизацией, но и за изумительный вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

соль и сахар, порошок горчица по 1 ст.л;

уксус 9 %, 1.5 ст.л;

перец душистый, острый, лавровый лист;

листья вишни, 4 шт;

чеснок, 4 зубчика;

хрен, зонтики укропа.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем на несколько часов чистой, холодной водой.

В банки раскладываем всю зелень и специи, чеснок дольками.

Огурцы плотно укладываем в банки и заливаем кипятком.

Оставляем на 7 минут, сливаем воду из них в кастрюлю.

В маринад всыпаем соль и сахар, доводим до кипения.

Пока маринад варится, банки заливаем кипятком и потом его сливаем.

Наливаем в банки уксус и всыпаем горчицу, вливаем маринад и закручиваем стерилизованными крышками.

Переворачиваем банки на крышки на 20 минут, укутывать не нужно, потом ставим на дно и оставляем остывать.

Храню консервацию в подвале, но можно и в кладовке.

Огурчики получаются в меру солеными, хрустящими, прекрасно подходят просто в качестве закуски, добавки в щи, разные салаты.