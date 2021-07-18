На зиму делаю много каждый год! Маринованные огурцы с горчицей без стерилизации

Самый простой и быстрый рецепт. Но нравится он мне не только за простоту готовки, во время которой нет необходимости заниматься стерилизацией, но и за изумительный вкус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- соль и сахар, порошок горчица по 1 ст.л;
- уксус 9 %, 1.5 ст.л;
- перец душистый, острый, лавровый лист;
- листья вишни, 4 шт;
- чеснок, 4 зубчика;
- хрен, зонтики укропа.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем на несколько часов чистой, холодной водой.
В банки раскладываем всю зелень и специи, чеснок дольками.
Огурцы плотно укладываем в банки и заливаем кипятком.
Оставляем на 7 минут, сливаем воду из них в кастрюлю.
В маринад всыпаем соль и сахар, доводим до кипения.
Пока маринад варится, банки заливаем кипятком и потом его сливаем.
Наливаем в банки уксус и всыпаем горчицу, вливаем маринад и закручиваем стерилизованными крышками.
Переворачиваем банки на крышки на 20 минут, укутывать не нужно, потом ставим на дно и оставляем остывать.
Храню консервацию в подвале, но можно и в кладовке.
Огурчики получаются в меру солеными, хрустящими, прекрасно подходят просто в качестве закуски, добавки в щи, разные салаты.
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