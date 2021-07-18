На зиму делаю много каждый год! Маринованные огурцы с горчицей без стерилизации

Самый простой и быстрый рецепт. Но нравится он мне не только за простоту готовки, во время которой нет необходимости заниматься стерилизацией, но и за изумительный вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы;
  • соль и сахар, порошок горчица по 1 ст.л;
  • уксус 9 %, 1.5 ст.л;
  • перец душистый, острый, лавровый лист;
  • листья вишни, 4 шт;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • хрен, зонтики укропа.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем на несколько часов чистой, холодной водой.

В банки раскладываем всю зелень и специи, чеснок дольками.

Огурцы плотно укладываем в банки и заливаем кипятком.

Оставляем на 7 минут, сливаем воду из них в кастрюлю.

В маринад всыпаем соль и сахар, доводим до кипения.

Пока маринад варится, банки заливаем кипятком и потом его сливаем.

Наливаем в банки уксус и всыпаем горчицу, вливаем маринад и закручиваем стерилизованными крышками.

Переворачиваем банки на крышки на 20 минут, укутывать не нужно, потом ставим на дно и оставляем остывать.

Храню консервацию в подвале, но можно и в кладовке.

На зиму делаю много каждый год! Маринованные огурцы с горчицей без стерилизации

Огурчики получаются в меру солеными, хрустящими, прекрасно подходят просто в качестве закуски, добавки в щи, разные салаты.

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