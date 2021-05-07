Торт Огни Парижа. Десерт с невероятно нежным заварным кремом

Торт Огни Парижа заворожит Вас невероятным вкусом. Этот замечательный десерт не может не понравиться, гости обязательно попросят добавки.
Торт Огни Парижа: ингредиенты
Тёмные коржи:
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Щепотка соли
Светлый корж:
- Сахар — 12 ст. л (двенадцать столовых ложек)
- Белки — 7 шт. (семь штук)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Обжаренные и измельчённые грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
- Щепотка соли
Крем:
- Пудра сахарная — 200 гр. (двести грамм)
- Желтки — 7 шт. (семь штук)
- Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Крахмал кукурузный — 5ст. л (пять столовых ложек)
- Бананы — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванильный экстракт — 2 ч. л (две чайные ложки)
Пропитка коржей:
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
- Ром или другой алкоголь — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Чтобы приготовить тёмные коржи отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью, когда образуется пена, добавьте по ложке сахар и взбивайте до стойкой и густой пены.
- Желтки введите по одному и взбейте в однородную массу.
- Смешайте муку с разрыхлителем и какао, просейте и частями введите в тесто.
- Форму застелите пергаментом и вылейте половину теста.
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте 15 минут.
- Аналогичным образом приготовьте второй корж.
- Чтобы приготовить белый корж, взбейте белки с солью, введите по ложке сахар и взбивайте, пока не образуется стойкая масса.
- Просейте муку, смешайте с измельчёнными орехами, всыпьте частями в белки и аккуратно перемешайте.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 20-25 минут при 170 градусах.
- Чтобы приготовить сироп соедините все ингредиенты и варите на небольшом огне 15 минут. Когда сироп уварится, добавьте алкоголь.
- Приготовьте крем: взбейте желтки с пудрой до однородности, добавьте молоко и варите на слабом огне до однородности, затем охладите.
- Масло размягчите при комнатной температуре, соедините с ромом и взбейте.
- Крем взбивайте и частями добавляйте масло с алкоголем, взбивать нужно до получения пышной пены.
- Порежьте бананы на куски и смешайте с кремом, затем добавьте лимонный сок.
- Теперь соберите торт. Первым уложите тёмный корж, пропитайте сиропом и выложите часть крема, накройте светлым коржом, нанесите крем и кладите тёмный корж.
- Уберите форму, торт обмажьте кремом со всех сторон и украсьте по своему вкусу.
Торт Огни Парижа невероятно вкусный и нежный.
Пеките на здоровье!
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