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Торт Огни Парижа. Десерт с невероятно нежным заварным кремом

Торт Огни Парижа заворожит Вас невероятным вкусом. Этот замечательный десерт не может не понравиться, гости обязательно попросят добавки.

Торт Огни Парижа: ингредиенты

Торт Огни Парижа

Тёмные коржи:

  1. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  3. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Щепотка соли

Светлый корж:

  1. Сахар — 12 ст. л (двенадцать столовых ложек)
  2. Белки — 7 шт. (семь штук)
  3. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Обжаренные и измельчённые грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
  5. Щепотка соли

Крем:

  1. Пудра сахарная — 200 гр. (двести грамм)
  2. Желтки — 7 шт. (семь штук)
  3. Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Крахмал кукурузный — 5ст. л (пять столовых ложек)
  5. Бананы — 2 шт. (две штуки)
  6. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  7. Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Ванильный экстракт — 2 ч. л (две чайные ложки)

Пропитка коржей:

  1. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Ром или другой алкоголь — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Чтобы приготовить тёмные коржи отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью, когда образуется пена, добавьте по ложке сахар и взбивайте до стойкой и густой пены.
  • Желтки введите по одному и взбейте в однородную массу.
  • Смешайте муку с разрыхлителем и какао, просейте и частями введите в тесто.
  • Форму застелите пергаментом и вылейте половину теста.
  • Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте 15 минут.
  • Аналогичным образом приготовьте второй корж.
  • Чтобы приготовить белый корж, взбейте белки с солью, введите по ложке сахар и взбивайте, пока не образуется стойкая масса.
  • Просейте муку, смешайте с измельчёнными орехами, всыпьте частями в белки и аккуратно перемешайте.
  • Вылейте тесто в форму и выпекайте 20-25 минут при 170 градусах.
  • Чтобы приготовить сироп соедините все ингредиенты и варите на небольшом огне 15 минут. Когда сироп уварится, добавьте алкоголь.
  • Приготовьте крем: взбейте желтки с пудрой до однородности, добавьте молоко и варите на слабом огне до однородности, затем охладите.
  • Масло размягчите при комнатной температуре, соедините с ромом и взбейте.
  • Крем взбивайте и частями добавляйте масло с алкоголем, взбивать нужно до получения пышной пены.
  • Порежьте бананы на куски и смешайте с кремом, затем добавьте лимонный сок.
  • Теперь соберите торт. Первым уложите тёмный корж, пропитайте сиропом и выложите часть крема, накройте светлым коржом, нанесите крем и кладите тёмный корж.
  • Уберите форму, торт обмажьте кремом со всех сторон и украсьте по своему вкусу.

Торт Огни Парижа невероятно вкусный и нежный.

Торт Огни Парижа. Десерт с невероятно нежным заварным кремом 4

Пеките на здоровье!

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