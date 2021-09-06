Вкусная закусочка «Селедка на шубе». Гости просят рецепт: вкусно и красиво

Вариаций этого классического салата сегодня очень много. И у меня есть свой любимый рецепт, который сегодня я хочу предложить и вам. Мало того, что закуска будет вкусная, она выглядит очень празднично и роскошно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш тонкий, 3 шт;
- свекла и морковь по 2 шт;
- яйца, 4 шт;
- сельдь малосоленая, 200 г;
- майонез, 100 г;
- перец и соль по вкусу.
Процесс приготовления
Отвариваем свеклу и морковь, остужаем и первую трем на крупной терке, а вторую – на средней.
Отвариваем яйца, остужаем и трем на крупной терке.
На столе раскладываем пленку, на нее выкладываем лист лаваша и смазываем его майонезом.
Слоем кладем свеклу и присаливаем.
Раскладываем сверху лаваш, смазываем соусом и выкладываем морковь.
Накрываем лавашом, мажем майонез и выкладываем яйца.
При помощи пленки сворачиваем тугой рулет, оборачиваем его туго пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Убираем пленку, режем ломтиками по 1.5 см толщиной и раскладываем на блюде.
Сверху кладем кусочки сельди и подаем к столу.
Вот такое простое, красивое блюдо-закуска, готовится просто и быстро, а выглядит красиво и очень аппетитно.
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