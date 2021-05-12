Пирожки из хлеба. Этот рецепт для лентяев, у которых нет времени на замес теста

Пирожки из хлеба получаются хрустящими и очень вкусными. Начинку можно использовать любую, на свое усмотрение, таким образом у Вас каждый раз будут получаться пирожки с разным вкусом.
Пирожки из хлеба: ингредиенты
- Яйца отварные — 3 шт. (три штуки)
- Свежий батон — 1 шт. (одна штука)
- Рис отварной — 1 ст. (один стакан)
- Масло подсолнечное
- Зелень, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Рис и яйца необходимо отварите заранее, чтобы продукты были готовыми и охлаждёнными.
- Измельчите яйца и зелень, поперчите, посолите и перемешайте.
- С батона срежьте корку, мякоть порежьте ломтями, выложите в ёмкость и влейте воду, они должны размочиться. Затем продукты нужно отжать.
- Выложите начинку на один ломтик, накройте другим и обминайте, создавая пирожок круглой формы.
- Таким образом создайте все пирожки.
- Масло разогрейте в сковороде либо казане, его нужно налить столько, чтобы погрузилась половина пирожка.
- Жарьте пирожки на среднем огне до появления корочки.
- Переверните и жарьте до готовности.
- Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло масло.
Пирожки из хлеба — рецепт для настоящих лентяев!
Готовьте на здоровье!
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