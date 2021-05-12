Пирожки из хлеба. Этот рецепт для лентяев, у которых нет времени на замес теста

Пирожки из хлеба получаются хрустящими и очень вкусными. Начинку можно использовать любую, на свое усмотрение, таким образом у Вас каждый раз будут получаться пирожки с разным вкусом.

Пирожки из хлеба: ингредиенты

Яйца отварные — 3 шт. (три штуки) Свежий батон — 1 шт. (одна штука) Рис отварной — 1 ст. (один стакан) Масло подсолнечное Зелень, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Рис и яйца необходимо отварите заранее, чтобы продукты были готовыми и охлаждёнными.

Измельчите яйца и зелень, поперчите, посолите и перемешайте.

С батона срежьте корку, мякоть порежьте ломтями, выложите в ёмкость и влейте воду, они должны размочиться. Затем продукты нужно отжать.

Выложите начинку на один ломтик, накройте другим и обминайте, создавая пирожок круглой формы.

Таким образом создайте все пирожки.

Масло разогрейте в сковороде либо казане, его нужно налить столько, чтобы погрузилась половина пирожка.

Жарьте пирожки на среднем огне до появления корочки.

Переверните и жарьте до готовности.

Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло масло.

Пирожки из хлеба — рецепт для настоящих лентяев!

Готовьте на здоровье!