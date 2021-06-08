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Турецкий лимонад — самый вкусный рецепт лимонада! 100 % утоляет жажду

Напиток получается очень насыщенным, ароматным, свежим. Как раз то, что отлично подходит для жаркого летнего дня.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • вода холодная кипяченная, 2 л;
  • лимон и апельсин по 1 шт;
  • сахар, 200 г.

Процесс приготовления

В воду добавляем сахар и перемешиваем.

Цитрусовые промываем и натираем с них цедру. Старайтесь натирать только цветную кожуру, белую не нужно, она придает горечи напитку.

Турецкий лимонад — самый вкусный рецепт лимонада! 100 % утоляет жажду

Выдавливаем сок в воду и добавляем цедру.

Перемешиваем и разливаем в бутылки, ставим в холодильник на 2 часа.

Процеживаем напиток в кувшин и подаем к столу.

Турецкий лимонад — самый вкусный рецепт лимонада! 100 % утоляет жажду

Есть еще вариант мохито: вместе с цитрусовыми в бутылки добавляем рубленые свежие листики мяты. Пока все будет настаиваться, ароматы и вкусы смешаются и получится настоящий мохито, полностью натуральный и полезный напиток.

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