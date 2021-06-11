Скатерть-Самобранка

5 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...
  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...

Таким способом сохраните клубнику в целости и сохранности в течение 1 года

Заготовка получается с ярким, свежим, клубничным ароматом. Такой соус отлично подходит для блинчиков, пирогов и тортов, для домашнего мороженого.

Для приготовления потребуется:

  • клубника, 1250 г;
  • сахар, 3 ст.л;
  • вода.

Процесс приготовления

Клубнику хорошо промываем, убираем плодоножку.

В чистые банки по 600 г укладываем клубнику до верха.

В каждую банку всыпаем по 1 столовой ложке сахара.

Наливаем воду до верха, накрываем крышками и ставим на полотенце в кастрюлю. Крышками вниз.

Наливаем воду по верх банок.

С момента закипания воды в кастрюле, стерилизуем 25 минут.

Таким способом сохраните клубнику в целости и сохранности в течение 1 года

Вынимаем банки и оставляем остужаться под полотенцем.

Хранить нужно в кладовке или в подвале.

Таким способом сохраните клубнику в целости и сохранности в течение 1 года

Ароматный компот может стать основной для вкусного соуса или для любого другого десерта, ягодки остаются с свежим ароматом, как будто только сняли ягоду с грудки.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх