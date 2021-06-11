Таким способом сохраните клубнику в целости и сохранности в течение 1 года

Заготовка получается с ярким, свежим, клубничным ароматом. Такой соус отлично подходит для блинчиков, пирогов и тортов, для домашнего мороженого.
Для приготовления потребуется:
- клубника, 1250 г;
- сахар, 3 ст.л;
- вода.
Процесс приготовления
Клубнику хорошо промываем, убираем плодоножку.
В чистые банки по 600 г укладываем клубнику до верха.
В каждую банку всыпаем по 1 столовой ложке сахара.
Наливаем воду до верха, накрываем крышками и ставим на полотенце в кастрюлю. Крышками вниз.
Наливаем воду по верх банок.
С момента закипания воды в кастрюле, стерилизуем 25 минут.
Вынимаем банки и оставляем остужаться под полотенцем.
Хранить нужно в кладовке или в подвале.
Ароматный компот может стать основной для вкусного соуса или для любого другого десерта, ягодки остаются с свежим ароматом, как будто только сняли ягоду с грудки.
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