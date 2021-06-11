Таким способом сохраните клубнику в целости и сохранности в течение 1 года

Заготовка получается с ярким, свежим, клубничным ароматом. Такой соус отлично подходит для блинчиков, пирогов и тортов, для домашнего мороженого.

Для приготовления потребуется:

клубника, 1250 г;

сахар, 3 ст.л;

вода.

Процесс приготовления

Клубнику хорошо промываем, убираем плодоножку.

В чистые банки по 600 г укладываем клубнику до верха.

В каждую банку всыпаем по 1 столовой ложке сахара.

Наливаем воду до верха, накрываем крышками и ставим на полотенце в кастрюлю. Крышками вниз.

Наливаем воду по верх банок.

С момента закипания воды в кастрюле, стерилизуем 25 минут.

Вынимаем банки и оставляем остужаться под полотенцем.

Хранить нужно в кладовке или в подвале.