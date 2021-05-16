Мука и кипяток: тонкий лаваш на сковороде. Армянский лаваш в домашних условиях

Такие лепешки станут прекрасным дополнением к шашлыку на пикнике. В лаваш можно заворачивать свежие овощи, кусочки мяса с соусом, приготовить для него любую начинку.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кипяток, 200 г;

мука 350 г;

масло растительное, 2 ст.л;

соль, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью и растительным маслом.

Вливаем кипяток и перемешиваем тесто до однородности. Сначала перемешиваем лопаткой или лодкой, а когда масса станет нормальной температуры, вымешиваем руками.

Укрываем тесто пленкой или кладем в пакет и оставляем на 20 – 30 минут.

Делим тесто на 12 кусочков.

Стол присыпаем мукой и раскатываем каждый кусочек в тонкую лепешку.

Разогреваем сухую сковороду и обжариваем лепешки по 1 минуте с каждой стороны.

Перед тем, как складывать лепешки стопочкой, сбрызгиваем каждую водой – это помогает оставаться лавашу мягким.

Стопку накрываем полотенцем или пленкой и оставляем на 15 минут, чтобы лепешки немного распарились.