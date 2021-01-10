Густой сметанный крем: потрясающе нежный и вкусный крем и стоит копейки

Густой сметанный крем – невероятно нежный и вкусный. Ингредиенты бюджетные! Отличный вариант для многих десертов! Мы же, немного улучшим классический рецепт. Сделаем наш крем более воздушным и густым!

Густой сметанный крем: ингредиенты

1 (один) ст – сахара 400 (четыреста) мл – сметаны 2 (две) ст. ложки – крахмала Ванильный экстракт – по вкусу

Густой сметанный крем: рецепт

Сметана должна быть охлажденной. Взбейте ее при помощи миксера, минут 15. Количество увеличится в несколько раз. После чего в сметану добавьте эссенцию и сахар. Вишневую или ванильную

Мешайте, пока сахар не раствориться полностью. Затем добавьте крахмал, взбивайте и уберите в холодильник минимум на сорок минут

Если хотите шоколадный крем, добавьте две ложки какао

Густой сметанный крем готов!

Желательно брать для крема жирную сметану, с рынка предпочтительнее. Так как только там можно найти такой продукт.

Если крем без эссенции то он отлично подойдет к Медовику. С добавками – отличный вариант крема для эклеров, пирожных, тортов.