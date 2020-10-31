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Секрет нежного фарша! Легкий рецепт быстрого приготовления + свекольный сок

Рецепт вкусного, сочного нежного фарша, из которого будем делать котлеты, а к ним можно подать картофель фри и смузи из свеклы и клементинов. Гарнир вы также можете сделать и свой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш говяжий, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • кориандр свежий, соль, тмин, паприка, перец;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Для приготовления смузи необходимо:

  • свекла вареная, 2 шт;
  • клементины, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • вода холодная.

Процесс приготовления

Фарш смешиваем с мелко рубленым луком и зеленью, яйцами. Солим и перчим по вкусу, добавляем самые разные специи и паприку, вливаем растительное масло и хорошо вымешиваем массу.

Разогреваем немного растительного масла в сковороде и формируем котлеты, обжариваем их с двух сторон. Жарим под крышкой на небольшом огне до румяности.

Секрет нежного фарша! Легкий рецепт быстрого приготовления + свекольный сок

Трем на крупной терке свежую морковь

Клементины разбираем на дольки.

Свеклу вареную режем кусками и отправляем в чашу блендера и вливаем немного воды.

Сюда же добавляем морковь и дольки клементина.

Измельчаем все до пюреобразного  состояния.

Секрет нежного фарша! Легкий рецепт быстрого приготовления + свекольный сок

Вот такой полезный и питательный ужин у нас получается – нежные котлеты и вкусное смузи. Картофель фри вы можете заменить на более полезную запеченную в духовке дольками картошку.

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