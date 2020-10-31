Секрет нежного фарша! Легкий рецепт быстрого приготовления + свекольный сок

Рецепт вкусного, сочного нежного фарша, из которого будем делать котлеты, а к ним можно подать картофель фри и смузи из свеклы и клементинов. Гарнир вы также можете сделать и свой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш говяжий, 500 г;
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- кориандр свежий, соль, тмин, паприка, перец;
- масло растительное, 2 ст.л.
Для приготовления смузи необходимо:
- свекла вареная, 2 шт;
- клементины, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- вода холодная.
Процесс приготовления
Фарш смешиваем с мелко рубленым луком и зеленью, яйцами. Солим и перчим по вкусу, добавляем самые разные специи и паприку, вливаем растительное масло и хорошо вымешиваем массу.
Разогреваем немного растительного масла в сковороде и формируем котлеты, обжариваем их с двух сторон. Жарим под крышкой на небольшом огне до румяности.
Трем на крупной терке свежую морковь
Клементины разбираем на дольки.
Свеклу вареную режем кусками и отправляем в чашу блендера и вливаем немного воды.
Сюда же добавляем морковь и дольки клементина.
Измельчаем все до пюреобразного состояния.
Вот такой полезный и питательный ужин у нас получается – нежные котлеты и вкусное смузи. Картофель фри вы можете заменить на более полезную запеченную в духовке дольками картошку.
Свежие комментарии