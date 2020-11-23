Главные ошибки хозяюшек в приготовлении оливье

Этот новогодний салат по сей день остается традиционным для многих семей. Даже на фоне огромного ассортимента рецептов и других, не менее вкусных салатов.

Очень часто хозяйки допускают ошибки в готовке салата и он не всегда получается одинаково вкусным. Давайте разберем основные.

Ошибка 1

Чтобы салат не был таким жирным и сытным с первой ложки, берите майонез со сметаной или сливками в равных пропорциях. Некоторые используют греческий йогурт, но оливье не очень его любит, хотя тут дело вкуса.

Ошибка 2

Заправка салата проводится непосредственно перед подачей на стол. Берем порцию салата – ровно столько, сколько уместиться в ваш салатник и заправляем соусом. Если вдруг съедят – смешайте еще. А храним салат в холодильнике, в не заправленном соусом виде. Я еще не смешиваю в салате текущие продукты – огурцы режу и ставлю в миске отдельно.

Ошибка 3

Все кладут вареную колбасу в салат, но в нашей семье всегда используется рецепт, максимально приближенный к оригинальному: отвариваем любое мясо и режем кусочками. Можно взять раковые шейки.

Ошибка 4

Картофель должен присутствовать в салате в небольшом количестве. Большое количество картошки меняет вкус салата в худшую сторону и чтобы исправить, приходится добавлять много майонеза, что не есть хорошо.

Среднее количество – 4 небольших штуки.

Ошибка 5

Многие добавляют мороженый горошек – так делали ранее. Сегодня используется консервированный, но и его не стоит перебарщивать, будет, как с картофелем.

Ошибка 6

Яйца добавляем так, как нужно, не экономим. В салате должно быть как минимум 3 штуки – любой салат получается более нежным и вкусным.