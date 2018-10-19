Ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром: всего за 10 минут

Решила поделиться с вами, в этот раз, необычным рецептом.

Чесночный хлебушек с сыром получается настолько вкусным и ароматным, что трудно остановиться на одном кусочке. Тем, кто сидит на диете, этот рецепт противопоказан: вы сразу забудете о правильном питании. Хлеб получается мягкий внутри, с хрустящей аппетитной корочкой. Хлебушек можно взять с собой в качестве закуски на пикник, или подать на обед с первым блюдом. Кушать его можно и в теплом, и в холодном виде: одинаково вкусно.

Состав продуктов

8 ломтиков хлеба;

100 грамм сливочного масла комнатной температуры;

150 грамм твёрдого сыра;

15 зубчиков чеснока;

две столовых ложки оливкового масла;

две столовых ложки рубленой петрушки;

по ½ чайной ложки соли и черного молотого перца.

Как приготовить ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром

Зубчики чеснока очищаем и нарезаем крупными кусочками. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем чеснок и сбрызгиваем его оливковым маслом. Совет. Если использовать ароматное домашнее масло, то можно каждый раз получать новый вкус закуски. Запекаем чеснок в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов, пять минут. После это достаем его и нарезаем, как можно мельче. В миске смешиваем сливочное масло, измельченную зелень петрушки, твердый сыр (натертый на мелкой терке), измельченный чеснок. Все солим и перчим (можно и по вкусу), растираем вилкой до однородности. Ломтики хлеба смазываем полученной смесью (с одной стороны), перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Совет. Бумагу нужно смазать или растительным маслом, или специальной антипригарной эмульсией. Выпекаем чесночный хлеб при температуре 220 градусов, около 5 минут: до красивой румяной корочки сверху.

Ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром станет идеальным перекусом в течение дня: его и на пикник с собой взять можно. Можно подать его с первыми блюдами, с овощными салатами или кусочками мяса. Вкусный такой хлеб и в горячем, и в холодном виде. Другие рецепты вкусной закуски вы найдете на нашем сайте.

Приятного всем аппетита и отличных выходных.

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