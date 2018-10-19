Ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром: всего за 10 минут

Решила поделиться с вами, в этот раз, необычным рецептом.
Чесночный хлебушек с сыром получается настолько вкусным и ароматным, что трудно остановиться на одном кусочке. Тем, кто сидит на диете, этот рецепт противопоказан: вы сразу забудете о правильном питании. Хлеб получается мягкий внутри, с хрустящей аппетитной корочкой. Хлебушек можно взять с собой в качестве закуски на пикник, или подать на обед с первым блюдом. Кушать его можно и в теплом, и в холодном виде: одинаково вкусно.
Состав продуктов
- 8 ломтиков хлеба;
- 100 грамм сливочного масла комнатной температуры;
- 150 грамм твёрдого сыра;
- 15 зубчиков чеснока;
- две столовых ложки оливкового масла;
- две столовых ложки рубленой петрушки;
- по ½ чайной ложки соли и черного молотого перца.
Как приготовить ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром
- Зубчики чеснока очищаем и нарезаем крупными кусочками.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем чеснок и сбрызгиваем его оливковым маслом.
- Совет. Если использовать ароматное домашнее масло, то можно каждый раз получать новый вкус закуски.
- Запекаем чеснок в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов, пять минут. После это достаем его и нарезаем, как можно мельче.
- В миске смешиваем сливочное масло, измельченную зелень петрушки, твердый сыр (натертый на мелкой терке), измельченный чеснок.
- Все солим и перчим (можно и по вкусу), растираем вилкой до однородности.
- Ломтики хлеба смазываем полученной смесью (с одной стороны), перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Совет. Бумагу нужно смазать или растительным маслом, или специальной антипригарной эмульсией.
- Выпекаем чесночный хлеб при температуре 220 градусов, около 5 минут: до красивой румяной корочки сверху.
Ароматный и вкусный чесночный хлебушек с сыром станет идеальным перекусом в течение дня: его и на пикник с собой взять можно. Можно подать его с первыми блюдами, с овощными салатами или кусочками мяса. Вкусный такой хлеб и в горячем, и в холодном виде. Другие рецепты вкусной закуски вы найдете на нашем сайте.
Приятного всем аппетита и отличных выходных.
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