Подойдет к любым макаронам! Соус «Маринара» на зиму — такой редко кто пробовал

Хочу поделиться с вами рецептом изумительного соуса, он подойдет к любым макаронам и, конечно, для пиццы. Так что всем надо им точно запастись.
Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л:
2 кг помидоров
100 гр. томатной пасты
2 головки репчатого лука (150-200 гр.)
1/3 стакана растительного масла
2 ч. л. сухого орегано
половину пучка базилика или 2 ч. л. сухого
2 зубчика чеснока
красный молотый перец на кончике ножа
1,5-2,5 ч. л. соли или по вкусу
1 ч. л. сахара
3 лавровых листа
5 горошин черного перца
Как готовить:
1. Помидоры очистить от кожуры. Можно ошпарить кипятком или сделать это с помощью микроволновки. Измельчить помидоры ножом, либо пропустить через мясорубку.
2. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить на масле примерно 1-2 минуты.
3. Добавить томатную пасту, продолжить жарить еще 1-2 минуты.
4. Выложить к луку помидоры, убавить огонь и держать смесь на плите ровно 5 минут, иногда помешивая.
5. Далее идут в соус соль и сахар, базилик (свежий веточками, сухой просто насыпать), орегано, лавровый лист и красный молотый перец и горошек.
6. Чеснок почистить и раздавить с помощью ножа (можно измельчить ножом или через пресс, но не натирать на терке!). Его тоже в кипящий соус.
7. Тушить еще, примерно, 3-5 минут.
8. Из готового соуса убрать лавровый лист и веточки базилика, если использовался свежий. Перемешать. Если не нравятся кусочки помидоров, то взбить блендером в пюре.
Прокипятить и сразу разложить по горячим простерилизованным банкам.
9. Закрутить банки крышками, перевернуть и укутать. Так как в соусе нет уксуса, то рекомендую перед закаткой все же провести стерилизацию готовой консервации. По 5 минут с момента закипания воды в баке. А затем укутать и остудить.
Удачных вам заготовок и вкусной зимы!
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