Подойдет к любым макаронам! Соус «Маринара» на зиму — такой редко кто пробовал

Хочу поделиться с вами рецептом изумительного соуса, он подойдет к любым макаронам и, конечно, для пиццы. Так что всем надо им точно запастись.

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л:

2 кг помидоров 100 гр. томатной пасты 2 головки репчатого лука (150-200 гр.) 1/3 стакана растительного масла 2 ч. л. сухого орегано половину пучка базилика или 2 ч. л. сухого 2 зубчика чеснока красный молотый перец на кончике ножа 1,5-2,5 ч. л. соли или по вкусу 1 ч. л. сахара 3 лавровых листа 5 горошин черного перца

Как готовить:

1. Помидоры очистить от кожуры. Можно ошпарить кипятком или сделать это с помощью микроволновки. Измельчить помидоры ножом, либо пропустить через мясорубку.

2. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить на масле примерно 1-2 минуты.

3. Добавить томатную пасту, продолжить жарить еще 1-2 минуты.

4. Выложить к луку помидоры, убавить огонь и держать смесь на плите ровно 5 минут, иногда помешивая.

5. Далее идут в соус соль и сахар, базилик (свежий веточками, сухой просто насыпать), орегано, лавровый лист и красный молотый перец и горошек.

6. Чеснок почистить и раздавить с помощью ножа (можно измельчить ножом или через пресс, но не натирать на терке!). Его тоже в кипящий соус.

7. Тушить еще, примерно, 3-5 минут.

8. Из готового соуса убрать лавровый лист и веточки базилика, если использовался свежий. Перемешать. Если не нравятся кусочки помидоров, то взбить блендером в пюре.

Прокипятить и сразу разложить по горячим простерилизованным банкам.

9. Закрутить банки крышками, перевернуть и укутать. Так как в соусе нет уксуса, то рекомендую перед закаткой все же провести стерилизацию готовой консервации. По 5 минут с момента закипания воды в баке. А затем укутать и остудить.

Удачных вам заготовок и вкусной зимы!