Запечённые рёбрышки в духовке. Изумительно нежное и неописуемое мясо

Запечённые рёбрышки в духовке невероятно вкусное и нежное блюдо, которое подойдёт для любого гарнира.
Запечённые рёбрышки в духовке: ингредиенты
- Рёбра свиные — 1 кг. (один килограмм)
- Паприка — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Коричневый сахар — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Соус для барбекю
- Перец и соль — по вкусу
- Сушёный чеснок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Свиные рёбра посыпьте паприкой, коричневым сахаром и чесночным порошком. Посолите, поперчите, при помощи рук вотрите специи в мясо со всех сторон.
- Застелите форму для выпекания фольгой и выложите туда рёбрышки.
- Сверху мясо также накройте фольгой.
- Поставьте мясо в разогретую до 180 градусов и запекайте 2 часа.
- По истечении времени форму со свиными рёбрышками достаньте из духовки и смажьте соусом барбекю.
- Температуру духовки поднимите до 200 градусов и отправьте мясо в духовку на 10-15 минут, не закрывая сверху.
Запечённые рёбрышки в духовке готовы к подаче.
Приятного Вам аппетита!
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