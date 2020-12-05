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«Мурманское сало». Закуска из скумбрии, которую должен попробовать каждый

Скумбрия получается очень вкусной и можно просто отварить к ней картофель, поставить на стол маринованные огурчики и праздник пройдет удачно и вкусно. Самое главное – возьмите свежую рыбу, которую не размораживали-замораживали несколько раз.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • лавровый лист, 1 шт;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • перец, кориандр.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего ненужного и превращаем ее в филе без костей.

Для маринования смешиваем молотый лавровый лист с прочими специями.

Совет: чтобы не заниматься долгим измельчением лаврового листа, возьмите уже измельченный.

Смешиваем соль и сахар и натираем филе, потом обсыпаем специями и в самом конце натираем тертым чесноком. Чеснок можно пропустить через пресс.

«Мурманское сало». Закуска из скумбрии, которую должен попробовать каждый

Филе кладем внутренними сторонами друг на друга и очень плотно заворачиваем в пленку.

«Мурманское сало». Закуска из скумбрии, которую должен попробовать каждый

Отправляем ее на 12 часов в холодильник и потом на пару часов в морозильную камеру.

«Мурманское сало». Закуска из скумбрии, которую должен попробовать каждый

После заморозки вы сможете аккуратно нарезать закуску тонкими ломтиками и красиво выложите их на блюдо для подачи на праздничный стол.

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