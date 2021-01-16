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Выведала у бабушки рецепт моего любимого лакомства из детства

Шоколадные трюфели домашнего производства – это очень вкусно. Такие шоколадные конфеты можно подавать на праздничный стол и сделать их с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада, зефира.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное, 120 г;
  • мука, 80 – 100 г;
  • сахар, 100 г;
  • какао, 30 г.

Процесс приготовления

Муку обжариваем на сухой сковороде до легкого золотистого цвета.

Растапливаем сливочное масло на сковороде и добавляем сахар, перемешиваем.

Совет: вы можете сахар заменить на сахарную пудру, сахар будет немного ощущаться в конфетах, но это придает особый вкус десерту.

Прогреваем на небольшом огне массу и снимаем с плиты.

Всыпаем муку и какао, вымешиваем до однородности.

Формируем конфетки любой формы, как вам нравится.

Охлаждаем 1 час в холодильнике.

Теперь обваливаем в какао и можно лакомиться.

Обвалять можно конфеты и в ореховой крошке, в миндальной, кокосовой стружке, в шоколадной и т.д.

Выведала у бабушки рецепт моего любимого лакомства из детства

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