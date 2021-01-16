Выведала у бабушки рецепт моего любимого лакомства из детства

Шоколадные трюфели домашнего производства – это очень вкусно. Такие шоколадные конфеты можно подавать на праздничный стол и сделать их с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада, зефира.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 120 г;
- мука, 80 – 100 г;
- сахар, 100 г;
- какао, 30 г.
Процесс приготовления
Муку обжариваем на сухой сковороде до легкого золотистого цвета.
Растапливаем сливочное масло на сковороде и добавляем сахар, перемешиваем.
Совет: вы можете сахар заменить на сахарную пудру, сахар будет немного ощущаться в конфетах, но это придает особый вкус десерту.
Прогреваем на небольшом огне массу и снимаем с плиты.
Всыпаем муку и какао, вымешиваем до однородности.
Формируем конфетки любой формы, как вам нравится.
Охлаждаем 1 час в холодильнике.
Теперь обваливаем в какао и можно лакомиться.
Обвалять можно конфеты и в ореховой крошке, в миндальной, кокосовой стружке, в шоколадной и т.д.
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