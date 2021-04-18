Салат Слёзы Купидона. Никаких сложный ингредиентов, весь секрет в технике приготовления

Салат Слёзы Купидона очень вкусный и красивый. Его смело можно приготовить на любой праздник, гости будут просто в восторге.
Салат Слёзы Купидона: ингредиенты
- Кукуруза — 1 ч. л 9 (одна чайная ложка)
- Филе куриное — 300 г. (триста грамм)
- Огурцы — 1 шт. (одна штука)
- Молоко — 1 л. (одна ложка)
- Травы итальянские — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сметана — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте и высушите полотенцем. приправьте паприкой, итальянскими травами, куркумой и солью по вкусу. Мясо натрите этой смесью со всех сторон, накройте плёнкой и отложите на час.
- Молоко посолите и закипятите, опустите в него куриное филе на одну минуту, затем снимите с огня. Кастрюлю хорошенько заверните одеялом на 1,5 часа. Филе и огурец аккуратно нарежьте, добавьте зелень и кукурузу, а также посолите и приправьте сметаной (кукурузу можно заменить зелёным горошком, а зелени можно взять побольше).
Салат Слёзы Купидона: Видео
Салат станет одним из Ваших любимых блюд! Приятного аппетита!
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