Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Огурцы по-фински: готовлю тазиками все лето! Вкусная заготовка на зиму

Старшему поколению прекрасно известен вкус огурцов по-болгарски. Вот и этот финский рецепт сильно напоминает такую консервацию. Готовится все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 3 кг;
  • соль, 6 ст.л;
  • вода, 3 л;
  • сахар, 400 г;
  • уксус 6 %, 500 мл;
  • горчица семена, 2 ч.л;
  • лист лавровый, 3 шт.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и замачиваем в чистой воде на 2 часа.

В воде растворяем соль и сахар, лавровый лист и горчицу.

Доводим до кипения, вливаем уксус, доводим еще раз до кипения.

Огурцы режем кусками, предварительно отрезав хвостики.

Всыпаем огурцы, перемешиваем.

По стерилизованным банкам раскладываем огурцы сразу, как только они поменяют цвет.

Заливаем кипящим маринадом и плотно закручиваем крышками.

Огурцы по-фински: готовлю тазиками все лето! Вкусная заготовка на зиму

Переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Снимать пробу с консервации можно через пару недель.

Огурцы по-фински: готовлю тазиками все лето! Вкусная заготовка на зиму

Подаем к отварному молодому картофель, пюре, рыбными и мясными блюдами. Вкусно получается, если крупные кусочки огурцов нарезать мелкими, добавить лук или чеснок, зелень и заправить нерафинированным растительным маслом. Салат простой, но вкусный.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх