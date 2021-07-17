Огурцы по-фински: готовлю тазиками все лето! Вкусная заготовка на зиму

Старшему поколению прекрасно известен вкус огурцов по-болгарски. Вот и этот финский рецепт сильно напоминает такую консервацию. Готовится все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 3 кг;

соль, 6 ст.л;

вода, 3 л;

сахар, 400 г;

уксус 6 %, 500 мл;

горчица семена, 2 ч.л;

лист лавровый, 3 шт.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и замачиваем в чистой воде на 2 часа.

В воде растворяем соль и сахар, лавровый лист и горчицу.

Доводим до кипения, вливаем уксус, доводим еще раз до кипения.

Огурцы режем кусками, предварительно отрезав хвостики.

Всыпаем огурцы, перемешиваем.

По стерилизованным банкам раскладываем огурцы сразу, как только они поменяют цвет.

Заливаем кипящим маринадом и плотно закручиваем крышками.

Переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Снимать пробу с консервации можно через пару недель.