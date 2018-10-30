Скатерть-Самобранка

5 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Мужчины оценят — Божественное жаркое из свиных рёбрышек

Пальчики оближешь!

 Мужчины оценят — Божественное жаркое из свиных рёбрышек

Мой муж боготворит это блюдо, а готовить его проще простого!

Ингредиенты:

Свинина — 550 г
Картофель —  800 г
Перец болгарский — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Соус томатный — 300 г
Лавровый лист — 1 шт.
Чеснок — 2 зубка
Перец зеленый — 1 шт.
Соль морская по вкусу
Масло растительное — 4 ст. лож.

Приготовление:

1. Разрезаем рёбрышки каждое отдельно.

2. Обжариваем ребрышки на сковороде с растительным маслом.

3. Затем перекладываем их в толстостенную посуду.

4. Заливаем водой и готовим на медленном огне под крышкой в течении 40 минут.

5. Потом добавляем картофель нарезанный дольками. Может понадобится добавить кипяток. Вода должно покрывать картофель.

6. Спустя 10 минут добавляем нарезанный небольшими кусочками болгарский перец, чеснок нарезанный пластинками и лук нарезанный полукольцами. Тушим 5 минут.

7. Добавляем томатный соус, лавровый лист, соль и острый зелёный перец. Протушить 5-10 минут.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх