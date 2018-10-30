 Мужчины оценят — Божественное жаркое из свиных рёбрышек

Пальчики оближешь!
Мой муж боготворит это блюдо, а готовить его проще простого!
Ингредиенты:
Свинина — 550 г
Картофель — 800 г
Перец болгарский — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Соус томатный — 300 г
Лавровый лист — 1 шт.
Чеснок — 2 зубка
Перец зеленый — 1 шт.
Соль морская по вкусу
Масло растительное — 4 ст. лож.
Приготовление:
1. Разрезаем рёбрышки каждое отдельно.
2. Обжариваем ребрышки на сковороде с растительным маслом.
3. Затем перекладываем их в толстостенную посуду.
4. Заливаем водой и готовим на медленном огне под крышкой в течении 40 минут.
5. Потом добавляем картофель нарезанный дольками. Может понадобится добавить кипяток. Вода должно покрывать картофель.
6. Спустя 10 минут добавляем нарезанный небольшими кусочками болгарский перец, чеснок нарезанный пластинками и лук нарезанный полукольцами. Тушим 5 минут.
7. Добавляем томатный соус, лавровый лист, соль и острый зелёный перец. Протушить 5-10 минут.
Приятного аппетита!
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