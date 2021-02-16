Простой способ от китаянки, как за час привести тюль в белоснежное состояние. Не верила, пока сама не проверила

Когда я приехала в Китай, то столкнулась с такой же проблемой, как и дома: тюль очень быстро становилась невзрачной, блеклой, тусклой и совершенно грязной, с желтыми разводами. Небольшая квартира, уборку я делала постоянно, но вот с занавесками была просто беда.

Долго я пробовала самые разные способы стирки тюли, но хватало всегда на неделю, максимум – две. Но одна соседка, китаянка, когда я ей рассказала о своей проблеме, просто поделилась со мной своим методом стирки тюли.

Готовим раствор из горячей воды и соды. Замачиваю тюль в этом растворе и оставляю, чем дольше лежит, тем чище будут занавески.

Также можно замачивать тюль и в очень крепком соляном растворе. В горячей воде растворяем соль – чем больше тем лучше и замачиваем тюль на несколько часов. Я сначала простирываю занавески в растворе с жидким стиральным средством, а потом замачиваю.

После замачивания остается только хорошо прополоскать.