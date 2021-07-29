Стейки из молодой капусты. Нисколько не уступают мясным стейкам

Стейки из молодой капусты получаются сочными и вкусными, а приготовление не займёт много времени.
Стейки из молодой капусты: ингредиенты
- Молодая капуста – 1 кг. (один килограмм)
- Сушёный чеснок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сметана – 200 г. (двести грамм)
- Чёрный молотый перец – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
- Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Нарежьте молодую капусту <<стейками>> толщиной 2-2,5 см.
- Выложите в глубокую тарелку 200 грамм сметаны, добавьте чёрный молотый перец, паприку, сушёный чеснок, соль и тщательно всё перемешайте.
- Возьмите противень для закипания, положите на него решётку и выложите на неё капусту.
- Тщательно промажьте кисточкой капусту сметанным соусом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- После приготовления, капусту посыпьте зелёным укропом и подайте к столу.
Стейки из молодой капусты — простой и вкусный рецепт.
Приятного аппетита!
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