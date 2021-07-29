Скатерть-Самобранка

5 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Стейки из молодой капусты. Нисколько не уступают мясным стейкам

Стейки из молодой капусты получаются сочными и вкусными, а приготовление не займёт много времени.

Стейки из молодой капусты: ингредиенты

Стейки из молодой капусты. Нисколько не уступают мясным стейкам 4

  1. Молодая капуста – 1 кг. (один килограмм)
  2. Сушёный чеснок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Сметана – 200 г. (двести грамм)
  4. Чёрный молотый перец – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
  5. Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Нарежьте молодую капусту <<стейками>> толщиной 2-2,5 см.
  • Выложите в глубокую тарелку 200 грамм сметаны, добавьте чёрный молотый перец, паприку, сушёный чеснок, соль и тщательно всё перемешайте.
  • Возьмите противень для закипания, положите на него решётку и выложите на неё капусту.
  • Тщательно промажьте кисточкой капусту сметанным соусом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
  • После приготовления, капусту посыпьте зелёным укропом и подайте к столу.

Стейки из молодой капусты — простой и вкусный рецепт.

Стейки из молодой капусты

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх