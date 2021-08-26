Картошечка по-королевски. Сытное блюдо за 10 минут

Картошечка по-королевски — невероятно вкусное блюдо, которое отнимет у вас всего несколько минут.
Картошечка по-королевски: ингредиенты
- Куриная грудка — 400 гр. (четыреста грамм)
- Картофель — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сыр твёрдый — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Кетчуп — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сладкий перец
- Лук
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Перец и лук нарежьте на не очень мелкие куски, посолите и поперчите по вкусу.
- Нарежьте картофель тонкими колечками, но можно и соломкой.
- На дно формы выложите мясо, затем лук и перец.
- Затем добавьте кетчуп, выложите картофель, сверху — сеточку из майонеза.
- Затем натрите сыр, сверху кусочки сливочного масла
- Накройте фольгой и выпекайте 40 минут при 190 градусах.
- Фольгу снимите, немного уменьшите температуру и выпекайте ещё 15 минут.
- Когда образуется румяная корочка, достаньте из духовки.
Картошечка по-королевски: видео
Приятного аппетита!
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