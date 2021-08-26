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Картошечка по-королевски. Сытное блюдо за 10 минут

Картошечка по-королевски — невероятно вкусное блюдо, которое отнимет у вас всего несколько минут.

Картошечка по-королевски: ингредиенты

Картошечка по-королевски

  1. Куриная грудка — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Картофель — 800 гр. (восемьсот грамм)
  3. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Сыр твёрдый — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  5. Кетчуп — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Сладкий перец
  7. Лук
  8. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  9. Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Картошечка по-королевски. Сытное блюдо за 10 минут 3

  • Перец и лук нарежьте на не очень мелкие куски, посолите и поперчите по вкусу.
  • Нарежьте картофель тонкими колечками, но можно и соломкой.
  • На дно формы выложите мясо, затем лук и перец.
  • Затем добавьте кетчуп, выложите картофель, сверху — сеточку из майонеза.
  • Затем натрите сыр, сверху кусочки сливочного масла
  • Накройте фольгой и выпекайте 40 минут при 190 градусах.
  • Фольгу снимите, немного уменьшите температуру и выпекайте ещё 15 минут.
  • Когда образуется румяная корочка, достаньте из духовки.

Картошечка по-королевски. Сытное блюдо за 10 минут 4

Картошечка по-королевски: видео

 

Приятного аппетита!

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