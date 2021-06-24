Кабачки в сырном кляре. Ошеломительно вкусная закуска

Кабачки в сырном кляре имеют невероятно нежный вкус. Это блюдо обязательно придётся по душе вам и вашей родне.
Кабачки в сырном кляре: ингредиенты
- Кабачки небольшие — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Мука
- Масло растительное
- Соль, перец — по вкусу
Кляр:
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Кабачки промойте и нарежьте кружочками 0,5 см.
- Положите кабачки в миску, посолите и поперчите по вкусу. Выдавите туда же чеснок и всё аккуратно перемешайте руками. Накройте сверху плёнкой и оставьте на 15 минут.
- Теперь приготовьте кляр: вбейте в миску яйца, добавьте соль и сметану, всыпьте муку и перемешайте венчиком.
- Натрите на мелкой тёрке твёрдый сыр и отправьте в яичную смесь. Тщательно перемешайте.
- Насыпьте немного муки в тарелку. Масло разогрейте на сковороде. Возьмите кружочек кабачка, обваляйте в муке, затем в сырном кляре. Обжарьте кабачки до золотистого цвета.
- Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы ушёл лишний жир и подавайте с любым соусом.
Кабачки в сырном кляре невероятно вкусная закуска.
Приятного Вам аппетита!
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