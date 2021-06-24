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Кабачки в сырном кляре. Ошеломительно вкусная закуска

Кабачки в сырном кляре имеют невероятно нежный вкус. Это блюдо обязательно придётся по душе вам и вашей родне.

Кабачки в сырном кляре: ингредиенты

Кабачки в сырном кляре

  1. Кабачки небольшие — 2 шт. (две штуки)
  2. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  3. Мука
  4. Масло растительное
  5. Соль, перец — по вкусу

Кляр:

  1. Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Кабачки промойте и нарежьте кружочками 0,5 см.
  • Положите кабачки в миску, посолите и поперчите по вкусу. Выдавите туда же чеснок и всё аккуратно перемешайте руками. Накройте сверху плёнкой и оставьте на 15 минут.
  • Теперь приготовьте кляр: вбейте в миску яйца, добавьте соль и сметану, всыпьте муку и перемешайте венчиком.
  • Натрите на мелкой тёрке твёрдый сыр и отправьте в яичную смесь. Тщательно перемешайте.
  • Насыпьте немного муки в тарелку. Масло разогрейте на сковороде. Возьмите кружочек кабачка, обваляйте в муке, затем в сырном кляре. Обжарьте кабачки до золотистого цвета.
  • Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы ушёл лишний жир и подавайте с любым соусом.

Кабачки в сырном кляре невероятно вкусная закуска.

Кабачки в сырном кляре. Ошеломительно вкусная закуска 4

Приятного Вам аппетита!

 

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