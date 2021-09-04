Бисквитный пирог с абрикосами. Роскошное удовольствие на радость всей семье

Бисквитный пирог с абрикосами получается очень нежным и буквально тает во рту, а яркий вкус и аромат абрикосов придаёт десерту невероятный вкус.
Бисквитный пирог с абрикосами: ингредиенты
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Абрикосы — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сливочное масло — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
- Сахар -1/2 ст. (половина стакана)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка
Пошаговое приготовление:
- Размягчённое масло взбейте с сахаром до консистенции нежного крема.
- Не прекращая работать венчиком, по одному введите яйца. Затем понемногу добавьте просеянную муку, заранее смешанную с солью и разрыхлителем.
- При помощи того же венчика или миксера замесите бисквитное тесто. Переправьте тесто в смазанную маслом форму, лучше силиконовую или другую антипригарную.
- Выложите туда тесто, обязательно выровняйте лопаткой. Выньте косточки у промытых абрикосов, разломите на половинки и уложите их сверху теста, слегка утопите.
- К тому моменту духовка должна быть нагрета до 180 градусов. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 50 минут. Готовность теста можете проверить при помощи деревянной шпажки.
Бисквитный пирог с абрикосами — роскошное лакомство для всей семьи
Приятного аппетита!
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