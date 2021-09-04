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Бисквитный пирог с абрикосами. Роскошное удовольствие на радость всей семье

Бисквитный пирог с абрикосами получается очень нежным и буквально тает во рту, а яркий вкус и аромат абрикосов придаёт десерту невероятный вкус.

Бисквитный пирог с абрикосами: ингредиенты

Бисквитный пирог с абрикосами

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Абрикосы — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Сливочное масло — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
  5. Сахар -1/2 ст. (половина стакана)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка

Пошаговое приготовление:

  • Размягчённое масло взбейте с сахаром до консистенции нежного крема.
  • Не прекращая работать венчиком, по одному введите яйца. Затем понемногу добавьте просеянную муку, заранее смешанную с солью и разрыхлителем.
  • При помощи того же венчика или миксера замесите бисквитное тесто. Переправьте тесто в смазанную маслом  форму, лучше силиконовую или другую антипригарную.
  • Выложите туда тесто, обязательно выровняйте лопаткой. Выньте косточки у промытых абрикосов, разломите на половинки и уложите их сверху теста, слегка утопите.
  • К тому моменту духовка должна быть нагрета до 180 градусов. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 50 минут. Готовность теста можете проверить при помощи деревянной шпажки.

Бисквитный пирог с абрикосами — роскошное лакомство для всей семьи

Бисквитный пирог с абрикосами. Роскошное удовольствие на радость всей семье 2

Приятного аппетита!

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