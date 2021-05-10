Век живи, век учись! Просто натрите сало на терке и никакого мяса не надо

Вкусное и оригинальное блюдо – запеченный картофель с салом и ветчиной. Готовится просто и быстро, получается очень ароматно и сытно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- сало мерзлое не соленое, 100 г;
- лук, 1 шт;
- ветчина, 250 г;
- паприка, соль и специи, чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Картофель чистим, промываем и просушиваем. Режем кусочками и выкладываем в форму.
Кусок сала натираем на крупной терке.
Лук мелко режем.
Ветчину или колбасу (любое готовое мясо) режем кубиками.
Смешиваем картофель, лук и ветчину, тертое сало, соль, все специи и чеснок.
Выкладываем массу в форму для запекания, разравниваем и накрываем фольгой.
Отправляем в духовку на 50 минут при 200 градусах.
Если хотите вкусную корочку, убираем фольгу и допекаем еще 10 минут. По желанию можно посыпать тертым сыром или рубленым чесноком с зеленью.
К такому гарниру подаем любые закуски и салаты, маринованные огурчики и помидоры, вкусно с тушеной капустой.
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