Творожный рулет с маком особенно подойдёт тем, кто не любит дрожжевое тесто

Творожный рулет с маком по этому рецепту, получится у вас необычайно вкусным и ароматным. Приготовить его совсем не сложно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Творожный рулет с маком: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр — муки 125 (сто двадцать пять) гр — творога щепотка соли 50 (пятьдесят) гр — сахара 75 (семьдесят пять) мл — молока 75 (семьдесят пять) мл — растительного масла 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя

Для начинки

горсть изюма 2/3 стакана — молока 100 (сто) гр — мака 1 (одна) шт — яиц

Рецепт приготовления: