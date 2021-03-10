Творожный рулет с маком особенно подойдёт тем, кто не любит дрожжевое тесто

Творожный рулет с маком по этому рецепту, получится у вас необычайно вкусным и ароматным. Приготовить его совсем не сложно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Творожный рулет с маком: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
- 125 (сто двадцать пять) гр — творога
- щепотка соли
- 50 (пятьдесят) гр — сахара
- 75 (семьдесят пять) мл — молока
- 75 (семьдесят пять) мл — растительного масла
- 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя
Для начинки
- горсть изюма
- 2/3 стакана — молока
- 100 (сто) гр — мака
- 1 (одна) шт — яиц
Рецепт приготовления:
- Промойте мак под проточной водой, от различного мусора и пыли. Залейте молоком и варите пока не впитается молоко
- Изюм нужно запарить кипятком
- В мак добавьте сахар и изюм
- Муку просейте с разрыхлителем и солью. Добавляем в муку масло, молоко, творог, сахар и замесите тесто
- Соберите тесто в шар. Раскатайте его в пласт размером 30 на 20 сантиметров
- Разрежьте вдоль на две части. Выложите маковую начинку. С каждой стороны оставьте по два сантиметра. Края рулета защипите и переплетите их. Выложите на форму или противень. Рулет смажьте взбитым яйцом или же, молоком
- Выпекайте 45 минут при 180 градусах
- Творожный рулет с маком удался на славу!
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