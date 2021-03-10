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Творожный рулет с маком особенно подойдёт тем, кто не любит дрожжевое тесто

Творожный рулет с маком по этому рецепту, получится у вас необычайно вкусным и ароматным. Приготовить его совсем не сложно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Творожный рулет с маком

Творожный рулет с маком: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — муки
  2. 125 (сто двадцать пять) гр — творога
  3. щепотка соли
  4. 50 (пятьдесят) гр — сахара
  5. 75 (семьдесят пять) мл — молока
  6. 75 (семьдесят пять) мл — растительного масла
  7. 2 (две) ч. ложки — разрыхлителя

Для начинки

  1. горсть изюма
  2. 2/3 стакана — молока
  3. 100 (сто) гр — мака
  4. 1 (одна) шт — яиц

Рецепт приготовления:

  • Промойте мак под проточной водой, от различного мусора и пыли. Залейте молоком и варите пока не впитается молоко
  • Изюм нужно запарить кипятком
  • В мак добавьте сахар и изюм
  • Муку просейте с разрыхлителем и солью. Добавляем в муку масло, молоко, творог, сахар и замесите тесто
  • Соберите тесто в шар. Раскатайте его в пласт размером 30 на 20 сантиметров
  • Разрежьте вдоль на две части. Выложите маковую начинку. С каждой стороны оставьте по два сантиметра. Края рулета защипите и переплетите их. Выложите на форму или противень. Рулет смажьте взбитым яйцом или же, молоком
  • Выпекайте 45 минут при 180 градусах
  • Творожный рулет с маком удался на славу!

 

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