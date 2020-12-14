Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее!

Начинка для пирожков! Эта оригинальная начинка для пирожков, рецепт которой мы приводим ниже, должна обязательно Вам понравиться. Неожиданное сочетание продуктов придает пирожкам изюминку. Вместо гречки и яиц можно использовать картофельное пюре, тогда начинка будет напоминать вкус грибов. Используйте эту начинку для пирожков на кефире, тогда они получатся у Вас еще вкуснее!

Начинка для пирожков: ингредиенты

шесть маринованных огурцов

две головки репчатого лука

три яйца

сорок грамм гречки

три веточки зеленого лука

пять веточек укропа

тридцать миллилитров растительного масла

соль и перец – по вкусу

Начинка для пирожков: приготовление

Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить подсоленным кипятком и варить до готовности.

Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Выложить в разогретое на сковороде масло и обжарить до полупрозрачности.

Огурцы достать из рассола, натереть на крупной фракции терки. Всыпать в сковороду с луком.

Перемешать все деревянной лопаточкой и тушить, пока вся жидкость не испарится.

Яйца залить холодной водой и отварить вкрутую. Почистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.

Тушеные огурцы с луком выложить в глубокую емкость, сверху всыпать отваренную гречку и нарезанные яйца. Посолить, поперчить и перемешать все ингредиенты ложечкой.

Лук и укроп хорошенько промыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить.

Измельченную зелень добавить к остальным компонентам и залить небольшим количеством растительного масла.

Под конец все хорошенько перемешать.

Ну все, оригинальная начинка для пирожков готова. Смело заправляйте ею пирожки, и они у Вас получатся на удивление вкусными. Такие пирожки съедаются буквально за десять минут.

Начинка для пирожков: готов

Приятного всем аппетита!