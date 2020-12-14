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Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее!

Начинка для пирожков! Эта оригинальная начинка для пирожков, рецепт которой мы приводим ниже, должна обязательно Вам понравиться. Неожиданное сочетание продуктов придает пирожкам изюминку. Вместо гречки и яиц можно использовать картофельное пюре, тогда начинка будет напоминать вкус грибов. Используйте эту начинку для пирожков на кефире, тогда они получатся у Вас еще вкуснее!

Начинка для пирожков: ингредиенты

  • шесть маринованных огурцов
  • две головки репчатого лука
  • три яйца
  • сорок грамм гречки
  • три веточки зеленого лука
  • пять веточек укропа
  • тридцать миллилитров растительного масла
  • соль и перец – по вкусу

Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее!

Начинка для пирожков: приготовление

  • Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить подсоленным кипятком и варить до готовности.
  • Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Выложить в разогретое на сковороде масло и обжарить до полупрозрачности.
  • Огурцы достать из рассола, натереть на крупной фракции терки. Всыпать в сковороду с луком.
  • Перемешать все деревянной лопаточкой и тушить, пока вся жидкость не испарится.
  • Яйца залить холодной водой и отварить вкрутую. Почистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.
  • Тушеные огурцы с луком выложить в глубокую емкость, сверху всыпать отваренную гречку и нарезанные яйца.
    Посолить, поперчить и перемешать все ингредиенты ложечкой.

Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее!

  • Лук и укроп хорошенько промыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
  • Измельченную зелень добавить к остальным компонентам и залить небольшим количеством растительного масла.
  • Под конец все хорошенько перемешать.

Ну все, оригинальная начинка для пирожков готова. Смело заправляйте ею пирожки, и они у Вас получатся на удивление вкусными. Такие пирожки съедаются буквально за десять минут.

Начинка для пирожков: готов

Приятного всем аппетита!

Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее! - На Кухне

Начинка для пирожков! Эта оригинальная начинка для пирожков, рецепт которой мы приводим ниже, должна обязательно Вам понравиться. Неожиданное сочетание продуктов придает пирожкам изюминку. Вместо гречки и яиц можно использовать картофельное пюре, тогда начинка будет напоминать вкус грибов. Используйте эту начинку для пирожков на кефире, тогда они получатся у Вас еще вкуснее!

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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