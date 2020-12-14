Начинка для пирожков! Эта оригинальная начинка для пирожков, рецепт которой мы приводим ниже, должна обязательно Вам понравиться. Неожиданное сочетание продуктов придает пирожкам изюминку. Вместо гречки и яиц можно использовать картофельное пюре, тогда начинка будет напоминать вкус грибов. Используйте эту начинку для пирожков на кефире, тогда они получатся у Вас еще вкуснее!
Начинка для пирожков: ингредиенты
- шесть маринованных огурцов
- две головки репчатого лука
- три яйца
- сорок грамм гречки
- три веточки зеленого лука
- пять веточек укропа
- тридцать миллилитров растительного масла
- соль и перец – по вкусу
Начинка для пирожков: приготовление
- Гречневую крупу хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить подсоленным кипятком и варить до готовности.
- Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Выложить в разогретое на сковороде масло и обжарить до полупрозрачности.
- Огурцы достать из рассола, натереть на крупной фракции терки. Всыпать в сковороду с луком.
- Перемешать все деревянной лопаточкой и тушить, пока вся жидкость не испарится.
- Яйца залить холодной водой и отварить вкрутую. Почистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.
- Тушеные огурцы с луком выложить в глубокую емкость, сверху всыпать отваренную гречку и нарезанные яйца. Посолить, поперчить и перемешать все ингредиенты ложечкой.
- Лук и укроп хорошенько промыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
- Измельченную зелень добавить к остальным компонентам и залить небольшим количеством растительного масла.
- Под конец все хорошенько перемешать.
Ну все, оригинальная начинка для пирожков готова. Смело заправляйте ею пирожки, и они у Вас получатся на удивление вкусными. Такие пирожки съедаются буквально за десять минут.
Начинка для пирожков: готов
Приятного всем аппетита!
Начинка для пирожков: пирожки станут вкуснее! - На Кухне
Начинка для пирожков! Эта оригинальная начинка для пирожков, рецепт которой мы приводим ниже, должна обязательно Вам понравиться. Неожиданное сочетание продуктов придает пирожкам изюминку. Вместо гречки и яиц можно использовать картофельное пюре, тогда начинка будет напоминать вкус грибов. Используйте эту начинку для пирожков на кефире, тогда они получатся у Вас еще вкуснее!
Время подготовки: PT
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