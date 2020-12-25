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Кролик в рукаве: мягкий и сочный, маринованный в сметане

Кролик в рукаве получается мягким, нежным и сочным. Мариновать будем в сметане с аджикой и различными специями. Замечательное блюдо! Для праздника тоже отличный вариант.

Кролик в рукаве: ингредиенты

Кролик в рукаве

  1. 800 (восемьсот) гр – картофеля
  2. 900 (девятьсот) гр – кролика
  3. 100 (сто) гр – сметаны
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. 2 (две) ст. ложки – аджики
  6. Соль и сухие специи по вкусу
  7. 3 (три) ст. ложки – растительного масла

Кролик в рукаве: рецепт

Кролик в рукаве

  • Тушу кролика разделите на части
  • И промойте куски под проточной водой
  • В посуде смешайте сметану и аджику. Немного соли туда же и специи. У меня хмели – сунели и черный молотый перец. Перемешайте и обильно смажьте кролика в смеси. Оставьте мясо мариноваться на пару часов
  • Картофель нарежьте крупными кубиками, морковь нарежьте кружочками. Полейте все растительным маслом. Посолите и приправьте по вкусу
  • В рукав для запекания выложите овощи и туда же кролика. Встряхните, после того, как завяжите концы. Сделайте пару проколов в рукаве и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. А вообще, ориентируйтесь на работу своей духовки

Кролик в рукаве готов!

Кролик в рукаве

Вот так не сложно приготовить вкусный и полноценный ужин на всю семью.

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