Кролик в рукаве: мягкий и сочный, маринованный в сметане

Кролик в рукаве получается мягким, нежным и сочным. Мариновать будем в сметане с аджикой и различными специями. Замечательное блюдо! Для праздника тоже отличный вариант.

Кролик в рукаве: ингредиенты

800 (восемьсот) гр – картофеля 900 (девятьсот) гр – кролика 100 (сто) гр – сметаны 1 (одна) шт – моркови 2 (две) ст. ложки – аджики Соль и сухие специи по вкусу 3 (три) ст. ложки – растительного масла

Кролик в рукаве: рецепт

Тушу кролика разделите на части

И промойте куски под проточной водой

В посуде смешайте сметану и аджику. Немного соли туда же и специи. У меня хмели – сунели и черный молотый перец. Перемешайте и обильно смажьте кролика в смеси. Оставьте мясо мариноваться на пару часов

Картофель нарежьте крупными кубиками, морковь нарежьте кружочками. Полейте все растительным маслом. Посолите и приправьте по вкусу

В рукав для запекания выложите овощи и туда же кролика. Встряхните, после того, как завяжите концы. Сделайте пару проколов в рукаве и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. А вообще, ориентируйтесь на работу своей духовки

Кролик в рукаве готов!

Вот так не сложно приготовить вкусный и полноценный ужин на всю семью.