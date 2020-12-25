Сегодня испечем торт «Улыбка негра», Нежный и Вкусный, простой и быстрый торт. Вы бы не возражали точно попробовать такую, нежную и вкусную, простую и быструю выпечку к чаю. Его приготовление также мы взяли из золотой копилки советских рецептов.
Торт «Улыбка негра» ингредиенты
Торт «Улыбка негра» тесто
- Яйца — 5 шт. (4 желтка + одно целое)
- Сахар — 1 ст. (200 гр.)
- Молоко — 1 ст. (200 мл.)
- Сода — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 100 гр.
- Какао — 2 ст. л.
- Мука — 1,5-2 ст.
«Улыбка негра» безе Торта
- Яичные белки — 4 шт.
- Сахар — 1 ст. (200 гр.)
- Лимонный сок — 1 чайная ложка свежевыжатого или щепотка лимонной кислоты
Торт «Улыбка негра». Пошаговый рецепт
- Для начала приготовим тесто. Для этого необходимо отделить 4 яичных желтка от белков
- Отложим белки в сторону, тем временем приступим к приготовлению теста
- К желткам добавляем 1 целое яйцо
- Стакан сахара постепенно добавим к желткам, перемешивая миксером
- После того как смесь станет белой, пенистой и увеличится в объеме, добавим стакан молока
- Продолжаем взбивать
- Добавляем одну чайную ложку соды и продолжаем взбивать
- 2 столовые ложки какао добавляем в сито
- Добавляем к какао муку и просеиваем к смеси яиц, сахара и молока
- Перемешаем еще раз все миксером и получаем тесто вот такой консистенции
- Выльем тесто на противень
- Духовка должна быть предварительно нагрета до 180-190 градусов
- Необходимо выпекать 20-25 минут.
- К тому моменту как тесто пропечется, наше безе должно быть готово
- 4 яичных белка начнем взбивать на высокой скорости
- По мере увеличения массы в объеме, начинаем постепенно добавлять сахар
- Добавляем одну чайную ложку свежевыжатого сока лимона, если нет лимонного сока, то можно добавить щепотку лимонной кислоты
- Безе наш готов
- Бисквит уже почти пропекся, пора вытащить его из духовки
- Выложим безе на бисквит и в духовку опять
- В течение 7-8 минут на поверхности безе образуется золотистая корочка
- Значит время достать из духовки
- Торт необходимо покрыть глазурью
- Думаю, нет смысла еще раз описывать рецепт глазури
- В этом случае также по вашему желанию, покрыть торт глазурью полностью или частично
- Уже можно разрезать на кусочки и сразу же подавать к чаю
- Думаю, этот рецепт не был для вас новинкой, но стал хорошим поводом вспомнить и к чаю приготовить сегодня вечером.
Приятного аппетита!
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