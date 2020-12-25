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Торт «Улыбка негра». Нежный и Вкусный, простой и быстрый

Сегодня испечем торт «Улыбка негра», Нежный и Вкусный, простой и быстрый торт. Вы бы не возражали точно попробовать такую, нежную и вкусную, простую и быструю выпечку к чаю. Его приготовление также мы взяли из золотой копилки советских рецептов.

Торт «Улыбка негра». Нежный и вкусный, простой и быстрый

Торт «Улыбка негра» ингредиенты

Торт «Улыбка негра» тесто

  • Яйца — 5 шт. (4 желтка + одно целое)
  • Сахар — 1 ст. (200 гр.)
  • Молоко — 1 ст. (200 мл.)
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 100 гр.
  • Какао — 2 ст. л.
  • Мука — 1,5-2 ст.

«Улыбка негра» безе Торта

  • Яичные белки — 4 шт.
  • Сахар — 1 ст. (200 гр.)
  • Лимонный сок — 1 чайная ложка свежевыжатого или щепотка лимонной кислоты

Торт «Улыбка негра». Пошаговый рецепт

  • Для начала приготовим тесто. Для этого необходимо отделить 4 яичных желтка от белков
  • Отложим белки в сторону, тем временем приступим к приготовлению теста
  • К желткам добавляем 1 целое яйцо
  • Стакан сахара постепенно добавим к желткам, перемешивая миксером
  • После того как смесь станет белой, пенистой и увеличится в объеме, добавим стакан молока
  • Продолжаем взбивать
  • Добавляем одну чайную ложку соды и продолжаем взбивать

Торт «Улыбка негра». Нежный и вкусный, простой и быстрый

  • 2 столовые ложки какао добавляем в сито
  • Добавляем к какао муку и просеиваем к смеси яиц, сахара и молока
  • Перемешаем еще раз все миксером и получаем тесто вот такой консистенции
  • Выльем тесто на противень
  • Духовка должна быть предварительно нагрета до 180-190 градусов
  • Необходимо выпекать 20-25 минут.
  • К тому моменту как тесто пропечется, наше безе должно быть готово
  • 4 яичных белка начнем взбивать на высокой скорости
  • По мере увеличения массы в объеме, начинаем постепенно добавлять сахар
  • Добавляем одну чайную ложку свежевыжатого сока лимона, если нет лимонного сока, то можно добавить щепотку лимонной кислоты
  • Безе наш готов
  • Бисквит уже почти пропекся, пора вытащить его из духовки
  • Выложим безе на бисквит и в духовку опять
  • В течение 7-8 минут на поверхности безе образуется золотистая корочка

Торт «Улыбка негра». Нежный и вкусный, простой и быстрый

  • Значит время достать из духовки
  • Торт необходимо покрыть глазурью
  • Думаю, нет смысла еще раз описывать рецепт глазури
  • В этом случае также по вашему желанию, покрыть торт глазурью полностью или частично
  • Уже можно разрезать на кусочки и сразу же подавать к чаю
  • Думаю, этот рецепт не был для вас новинкой, но стал хорошим поводом вспомнить и к чаю приготовить сегодня вечером.

Приятного аппетита!

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