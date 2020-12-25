Сегодня испечем торт «Улыбка негра», Нежный и Вкусный, простой и быстрый торт. Вы бы не возражали точно попробовать такую, нежную и вкусную, простую и быструю выпечку к чаю. Его приготовление также мы взяли из золотой копилки советских рецептов.

Торт «Улыбка негра» ингредиенты

Торт «Улыбка негра» тесто

Яйца — 5 шт. (4 желтка + одно целое)

Сахар — 1 ст. (200 гр.)

Молоко — 1 ст. (200 мл.)

Сода — 1 ч. л.

Сливочное масло — 100 гр.

Какао — 2 ст. л.

Мука — 1,5-2 ст.

«Улыбка негра» безе Торта

Яичные белки — 4 шт.

Сахар — 1 ст. (200 гр.)

Лимонный сок — 1 чайная ложка свежевыжатого или щепотка лимонной кислоты

Торт «Улыбка негра». Пошаговый рецепт

Для начала приготовим тесто. Для этого необходимо отделить 4 яичных желтка от белков

Отложим белки в сторону, тем временем приступим к приготовлению теста

К желткам добавляем 1 целое яйцо

Стакан сахара постепенно добавим к желткам, перемешивая миксером

После того как смесь станет белой, пенистой и увеличится в объеме, добавим стакан молока

Продолжаем взбивать

Добавляем одну чайную ложку соды и продолжаем взбивать

2 столовые ложки какао добавляем в сито

Добавляем к какао муку и просеиваем к смеси яиц, сахара и молока

Перемешаем еще раз все миксером и получаем тесто вот такой консистенции

Выльем тесто на противень

Духовка должна быть предварительно нагрета до 180-190 градусов

Необходимо выпекать 20-25 минут.

К тому моменту как тесто пропечется, наше безе должно быть готово

4 яичных белка начнем взбивать на высокой скорости

По мере увеличения массы в объеме, начинаем постепенно добавлять сахар

Добавляем одну чайную ложку свежевыжатого сока лимона, если нет лимонного сока, то можно добавить щепотку лимонной кислоты

Безе наш готов

Бисквит уже почти пропекся, пора вытащить его из духовки

Выложим безе на бисквит и в духовку опять

В течение 7-8 минут на поверхности безе образуется золотистая корочка

Значит время достать из духовки

Торт необходимо покрыть глазурью

Думаю, нет смысла еще раз описывать рецепт глазури

В этом случае также по вашему желанию, покрыть торт глазурью полностью или частично

Уже можно разрезать на кусочки и сразу же подавать к чаю

Думаю, этот рецепт не был для вас новинкой, но стал хорошим поводом вспомнить и к чаю приготовить сегодня вечером.

Приятного аппетита!

Торт «Улыбка негра» Видео