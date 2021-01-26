Простое печенье из трех продуктов!

Чем проще рецепт с небольшим количеством ингредиентов, тем вкуснее получается блюдо. Это утверждение. Я также отношу и к выпечке: это один из простейших рецептов, который позволит сделать вкусное печенье к чаю или закусочное печенье соленое и пикантное к разным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- пиво, 100 – 150 мл;
- мука, 260 г;
- маргарин, 200 г;
- сахар, специи по вкусу.
Процесс приготовления
Маргарин размягчаем при комнатной температуре и смешиваем с просеянной мукой. Превращаем в крошку.
Частями вливаем пиво, чтобы получилось плотное тесто.
Оборачиваем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Раскатываем тесто в тонкий пласт с толщиной 5 мм.
Режем на квадратики.
Противень застилаем пергаментом.
Печенье опускаем одной стороной в сахар и выкладываем на противень.
Сахар можно заменить смесью соли и специй и ароматных трав – получится пикантные печеньки-закуски.
Выпекаем при 180 градусах около 10 минут, но смотрите по своей духовке – не пересушите, пусть оно приобретет золотистый цвет.
Подаем печенье полностью остывшим и храним его в стеклянной банке или в пакете, чтобы оно оставалось хрустящим.
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