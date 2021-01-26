Простое печенье из трех продуктов!

Чем проще рецепт с небольшим количеством ингредиентов, тем вкуснее получается блюдо. Это утверждение. Я также отношу и к выпечке: это один из простейших рецептов, который позволит сделать вкусное печенье к чаю или закусочное печенье соленое и пикантное к разным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

пиво, 100 – 150 мл;

мука, 260 г;

маргарин, 200 г;

сахар, специи по вкусу.

Процесс приготовления

Маргарин размягчаем при комнатной температуре и смешиваем с просеянной мукой. Превращаем в крошку.

Частями вливаем пиво, чтобы получилось плотное тесто.

Оборачиваем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Раскатываем тесто в тонкий пласт с толщиной 5 мм.

Режем на квадратики.

Противень застилаем пергаментом.

Печенье опускаем одной стороной в сахар и выкладываем на противень.

Сахар можно заменить смесью соли и специй и ароматных трав – получится пикантные печеньки-закуски.

Выпекаем при 180 градусах около 10 минут, но смотрите по своей духовке – не пересушите, пусть оно приобретет золотистый цвет.

Подаем печенье полностью остывшим и храним его в стеклянной банке или в пакете, чтобы оно оставалось хрустящим.