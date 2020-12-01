Попутчица из Сибири рассказала 7 способов, как она использует фольгу в быту. Теперь тоже так делаю

Фольга – это очень удобный расходный материал, который нужен не только для того, чтобы что-то готовить в духовке. Ехала в поезде с женщиной из Сибири и она мне показала, как снимает боль с ноги при помощи фольги. Просто обматываем стопу и ногу фольгой и одеваем носки. Через 20 минут боль и тяжесть отходят и можно спокойно уснуть.

Кроме этого приема, она поделилась со мной еще интересными вариантами применения фольги.

Если у вас нет домашних тапочек для гостей, то можно за минуту сделать из фольги такие «полусапожки». Она один раз предложила их бригаде скорой помощи, которая приехала к ней по вызову.

Как использовать фольгу дома:

использованную в духовке фольгу сворачиваем в шарик и получаем жесткую губку для мытья формы для запекания или сковороды;

делаем маленькие формочки для выпечки: складываем фольгу в 4 слоя и оборачиваем на стаканчик или любую другую жесткую основу;

ножку грозди бананов оборачиваем фольгой и так кладем в холодильник. Это помогает продлить срок хранения фрукта;

оборачиваем яички фольгой и так варим. Они не будут лопаться;

чтобы вещи хорошо проглаживались, под чехол доски укладываем слой фольги;

чтобы курица получалась сочнее, кладем ее на блестящую сторону фольги, которая изолирует, а матовой накрываем – матовое покрытие пропускает тепло.

А чтобы продукты дольше сохранялись свежими, наоборот, кладем их на матовую сторону фольги.

Простые советы очень помогают в быту.