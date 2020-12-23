Салат «Искушение» к любому празднику! Роскошное блюдо из ресторана

Салаты с языком всегда были роскошными блюдами в ресторанах. Вот и этот рецепт я выпросила у одного знакомого повара, так оно мне понравилось. Теперь сама готовлю из языка, грибов, сыра. Салат будет формировать слоями и красиво украшать зернами граната.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- язык, 450 г;
- сыр и соленые огурцы по 150 г;
- яйца, 4 шт;
- грибы, 250 г;
- лук, 100 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- зерна граната, соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Язык отвариваем в воде с солью и специями по вашему вкусу.
Яйца отвариваем, остужаем.
Лук режем тонкими кусочками.
Грибы (шампиньоны) режем дольками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости.
Вливаем немного растительного масла и обжариваем пару минут, потом добавляем лук и жарим все до готовности. Солим и перчим по вкусу, остужаем. Выложите в сито, чтобы стекло лишнее масло.
Язык режем мелким кубиком, огурцы трем на крупной терке – отбрасываем на сито, чтобы стекла жидкость.
Ставим на блюдо кольцо и выкладываем кусочки мяса, сеточка майонеза.
Второй слой — зерна граната, не много, но и не мало.
Третий слой – тертый на мелкой терке сыр, майонез.
Четвертый слой – грибы с луком.
Пятый слой — огурцы и сеточка майонеза.
Шестой слой – желтки, тертые на мелкой терке и потом трем белок.
Лопаткой делаем полоски – придавливаем немного белок и выдавливаем немного майонеза и посыпаем его зернами граната. Для декора можно еще украсить и рубленой зеленью.
Салат можно охладить в течение 4 часов, но лучше оставить его на всю ночь.
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