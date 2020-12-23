Салат «Искушение» к любому празднику! Роскошное блюдо из ресторана

Салаты с языком всегда были роскошными блюдами в ресторанах. Вот и этот рецепт я выпросила у одного знакомого повара, так оно мне понравилось. Теперь сама готовлю из языка, грибов, сыра. Салат будет формировать слоями и красиво украшать зернами граната.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

язык, 450 г;

сыр и соленые огурцы по 150 г;

яйца, 4 шт;

грибы, 250 г;

лук, 100 г;

масло растительное, 2 ст.л;

зерна граната, соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Язык отвариваем в воде с солью и специями по вашему вкусу.

Яйца отвариваем, остужаем.

Лук режем тонкими кусочками.

Грибы (шампиньоны) режем дольками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости.

Вливаем немного растительного масла и обжариваем пару минут, потом добавляем лук и жарим все до готовности. Солим и перчим по вкусу, остужаем. Выложите в сито, чтобы стекло лишнее масло.

Язык режем мелким кубиком, огурцы трем на крупной терке – отбрасываем на сито, чтобы стекла жидкость.

Ставим на блюдо кольцо и выкладываем кусочки мяса, сеточка майонеза.

Второй слой — зерна граната, не много, но и не мало.

Третий слой – тертый на мелкой терке сыр, майонез.

Четвертый слой – грибы с луком.

Пятый слой — огурцы и сеточка майонеза.

Шестой слой – желтки, тертые на мелкой терке и потом трем белок.

Лопаткой делаем полоски – придавливаем немного белок и выдавливаем немного майонеза и посыпаем его зернами граната. Для декора можно еще украсить и рубленой зеленью.

Салат можно охладить в течение 4 часов, но лучше оставить его на всю ночь.