Попробовала в гостях новый салат с курицей: теперь буду готовить на каждый праздник

Люблю ходить по гостям: всегда можно попробовать что-то новенькое и вкусненькое, выпросить рецепт и готовить интересное блюдо дома. Вот и с этим салатом такая же история, рецептик принесла из гостей и теперь сама его использую и вам советую.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриная грудка, 400 г;

яйца, 4 шт;

огурец свежий, 1 – 2 шт;

лук, 1 шт;

молоко, 2 – 3 ст.л;

соль, перец, майонез или сметана, зелень.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и маринуем – это по желанию, но на мой вкус, салат станет вкуснее. Маринуем в уксусе (2 ст.л), соль и сахар по 1 ч.л и немного кипятка. Оставляем на 15 минут, потом отжимаем и добавим в салат.

Куриное мясо режем небольшими кусочками, произвольно формы и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяности. Остужаем.

Яйца смешиваем с молоком, солью и перцем и жарим блинчики – у меня получилось 5 штук. Остужаем и режем соломкой.

Огурец режем также соломкой.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом или сметаной, пробуем и если необходимо, досаливаем. Еще добавьте рубленую зелень.

Видите, насколько все просто, а на вкус получился просто царский салат.