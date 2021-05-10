Безе в микроволновке. Прекрасный десерт к чаю за рекордно быстрое время

Безе в микроволновке очень легко приготовить. Таким способом приготовить этот замечательный десерт Вы сможете за считанные минуты.
Безе в микроволновке: ингредиенты
- Сахарная пудра — 250-270 гр. (двести пятьдесят — двести семьдесят грамм)
- Яйца — 5-6 шт. (пять-шесть штук)
- Количество порций — пять — шесть
Рецепт приготовления:
- Сахарную пудру насыпьте в миску, где будете готовить безе. Белки отделите от желтков.
- Белки вылейте в сахарную пудру, хорошо разотрите и перемешайте.
- Растирайте примерно в течение пяти минут, должна получиться светлая и густая масса. Ничего схожего с тем, что получается при использовании миксера.
- Масса может получиться разной. В случае если масса получилась густой, просто скатайте небольшие шарики и выложите на застланный пергаментом противень.
- В случае если масса не очень густая, выдавите с помощью шприца или ложкой выложите на небольшом расстоянии друг от друга.
- Готовьте в микроволновке. Включите её на 1-1,5 минуты на мощьность 750 ватт.
- Следите за процессом выпекания, в середине безе могут выпекаться быстрее и пригореть.
- Не открывайте дверку микроволновки ещё минуту, чтобы безе дозрели.
Безе в микроволновке просто растают во рту.
Готовьте на здоровье!
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