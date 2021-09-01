Моментальные пирожки: без замеса теста и дрожжей. Быстрый рецепт пирожков

Простой и быстрый рецепт очень вкусных и мягких пирожков. На готовку у вас уйдет буквально около часа. Набор продуктов для пирожков самый минимальный, результат просто восхитительный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 500 мл;
- яйца, 3 шт;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1.5 ч.л;
- мука, 400 г;
- сода, 1 ч.л;
- лук зеленый и укроп;
- яйца, 5 – 6 шт;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Кефир лучше использовать жирный, комнатной температуры или немного подогретый.
Кефир солим, добавляем сахар, растительное масло, перемешиваем.
Добавляем яйца и смешиваем массу.
Всыпаем просеянную муку с содой, вымешиваем густое тесто.
Лук зеленый и укроп, отварные яйца режем кусочками и добавляем в тесто.
Разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой.
Обжариваем пирожки с двух сторон до румяности.
Подаю такие пирожки со сметаной ли растопленным сливочным маслом.
Если хотите разнообразия, можно в тесто добавлять не яйца, а зеленый лук и обжаренные шампиньоны вместо яиц.
Пирожки-оладьи на кефире будут пышными и мягкими, не станут опадать, как только вы снимаете их со сковороды в том случае, если вы соду будете добавлять непосредственно перед жаркой, чтобы тесто не перестаивало и само не опадало.
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