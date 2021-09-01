Моментальные пирожки: без замеса теста и дрожжей. Быстрый рецепт пирожков

Простой и быстрый рецепт очень вкусных и мягких пирожков. На готовку у вас уйдет буквально около часа. Набор продуктов для пирожков самый минимальный, результат просто восхитительный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 500 мл;

яйца, 3 шт;

соль, 1 ч.л;

сахар, 1.5 ч.л;

мука, 400 г;

сода, 1 ч.л;

лук зеленый и укроп;

яйца, 5 – 6 шт;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кефир лучше использовать жирный, комнатной температуры или немного подогретый.

Кефир солим, добавляем сахар, растительное масло, перемешиваем.

Добавляем яйца и смешиваем массу.

Всыпаем просеянную муку с содой, вымешиваем густое тесто.

Лук зеленый и укроп, отварные яйца режем кусочками и добавляем в тесто.

Разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой.

Обжариваем пирожки с двух сторон до румяности.

Подаю такие пирожки со сметаной ли растопленным сливочным маслом.

Если хотите разнообразия, можно в тесто добавлять не яйца, а зеленый лук и обжаренные шампиньоны вместо яиц.

Пирожки-оладьи на кефире будут пышными и мягкими, не станут опадать, как только вы снимаете их со сковороды в том случае, если вы соду будете добавлять непосредственно перед жаркой, чтобы тесто не перестаивало и само не опадало.