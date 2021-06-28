Рецепт варенья, в котором клубника остается цельная и красивая, не стыдно всю банку на стол поставить

С приходим сезона фруктов и ягод, начинается сезон заготовок. Хочу поделиться отличным рецептом варенья, в котором все ягодки будут плотными и красивыми, а джем ароматным, со вкусом свежей ягоды.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника, 500 г;

сахар, 500 г.

Процесс приготовления

Для варенья нужно выбирать небольшие, плотные ягодки, чтобы они сразу не распадались под воздействием высокой температуры.

Промываем и оставляем в дуршлаге, чтобы ягода стекла.

Засыпаем ягоду сахаром и ставим в холодильник на ночь, чтобы получилось много сока.

Доводим варенье до кипения и варим 5 минут. Снимаем с плиты и оставляем полностью остывать.

Необходимо повторять процесс 3 раза, каждый раз хорошо остужая.

Раскладываем в горячем виде по стерилизованным банкам, закручиваем плотно крышками и переворачиваем.

Укрываем одеялом и оставляем, пока не остынет.

Хранить такое варенье в кладовке или в подвале.