Сицилийская Капоната из кабачков. Рагу из кабачков и других овощей

Сицилийская Капоната из кабачков — это традиционное сицилийское блюдо, которое непременно вам понравится.
Сицилийская Капоната из кабачков: ингредиенты
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Кабачки — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Орегано — одна щепотка
- Анис — одна щепотка
- Стебель сельдерея — 1/2 (половина стебля)
- Оливки — 30 гр. (тридцать грамм)
- Свежая зелень — один пучок
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте лук крупными кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
- Помидор очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Чеснок нарежьте мелкими кусочками и добавьте к луку вместе с сельдереем, перемешайте и обжарьте ещё минуту. Посолите, поперчите, перемешайте, добавьте орегано и снова перемешайте.
- Налейте в сковороду растительное масло и выложите кабачки. Обжарьте на сильном огне, затем нарежьте оливки.
- К кабачкам добавьте томатную пасту, оливки, анис и перемешайте. Подавайте готовое блюдо с сухариками и свежей зеленью.
Сицилийская Капоната из кабачков — вкусно и оригинально.
Готовьте на здоровье!
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