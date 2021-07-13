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Сицилийская Капоната из кабачков. Рагу из кабачков и других овощей

Сицилийская Капоната из кабачков — это традиционное сицилийское блюдо, которое непременно вам понравится.

Сицилийская Капоната из кабачков: ингредиенты

Сицилийская Капоната из кабачков

  1. Помидор — 1 шт. (одна штука)
  2. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  3. Кабачки — 2 шт. (две штуки)
  4. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  5. Орегано — одна щепотка
  6. Анис — одна щепотка
  7. Стебель  сельдерея — 1/2 (половина стебля)
  8. Оливки — 30 гр. (тридцать грамм)
  9. Свежая зелень — один пучок
  10. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте лук крупными кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
  • Помидор очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  • Чеснок нарежьте мелкими кусочками и добавьте к луку вместе с сельдереем, перемешайте и обжарьте ещё минуту. Посолите, поперчите, перемешайте, добавьте орегано и снова перемешайте.
  • Налейте в сковороду растительное масло и выложите кабачки. Обжарьте на сильном огне, затем нарежьте оливки.
  • К кабачкам добавьте томатную пасту, оливки, анис и перемешайте. Подавайте готовое блюдо с сухариками и свежей зеленью.

Сицилийская Капоната из кабачков — вкусно и оригинально.

Сицилийская Капоната из кабачков. Рагу из кабачков и других овощей 2

Готовьте на здоровье!

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