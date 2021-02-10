Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

Лепёшки с сыром! Мы давно подсели на эти вкусный чудо лепешки, да и Вам рекомендуем попробовать их. Такие лепешки очень хороши к завтраку или на перекус. Готовить их несложно, а результат – восхитительный.

Лепёшки с сыром: ингредиенты

полтора стакана воды

чайная ложка сухих дрожжей

столовая ложка сахарного песка

столовая ложка растительного масла

половина чайной ложки соли

чайная ложка «Прованских трав»

стакан теплого молока

семьдесят граммов твердого сыра

Лепёшки с сыром: рецепт

В отдельной глубокой миске смешать все сухие компоненты: муку, дрожжи, соль, «Прованские травы».

Туда же влить молоко и растительное масло.

Все хорошо размешать.

Замесить тесто руками.

Тесто собрать в ком, накрыть миску крышкой и оставить примерно на полчаса при комнатной температуре, чтобы дрожжи начали свою работу.

По истечении необходимого времени тесто достать, выложить на припыленный мукою стол.

Руками сформировать лепешку толщиной в полсантиметра.

Переложить тесто в форму для запекания диаметров в 24 сантиметра.

Лепешку в форме разделить на шесть-восемь частей.

Сыр натереть на мелкой терке и посыпать им лепешку в форме.

Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить форму с лепешкой в духовку и выпекать в течение двадцати пяти минут.

Лепёшки с сыром: готовы!

Такая вкуснятина получилась – аж слюнки текут.

Эту хрустящую, нежную лепешку можете подать и на завтрак с джемом, молоком или чаем, и на перекус.

Приятного аппетита!