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Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

Лепёшки с сыром! Мы давно подсели на эти вкусный чудо лепешки, да и Вам рекомендуем попробовать их. Такие лепешки очень хороши к завтраку или на перекус. Готовить их несложно, а результат – восхитительный.

Лепёшки с сыром: ингредиенты

  • полтора стакана воды
  • чайная ложка сухих дрожжей
  • столовая ложка сахарного песка

Лепёшки с сыром

  • столовая ложка растительного масла
  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка «Прованских трав»
  • стакан теплого молока
  • семьдесят граммов твердого сыра

Лепёшки с сыром: рецепт

  • В отдельной глубокой миске смешать все сухие компоненты: муку, дрожжи, соль, «Прованские травы».
  • Туда же влить молоко и растительное масло.

Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

  • Все хорошо размешать.
  • Замесить тесто руками.
  • Тесто собрать в ком, накрыть миску крышкой и оставить примерно на полчаса при комнатной температуре, чтобы дрожжи начали свою работу.
  • По истечении необходимого времени тесто достать, выложить на припыленный мукою стол.

Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

  • Руками сформировать лепешку толщиной в полсантиметра.
  • Переложить тесто в форму для запекания диаметров в 24 сантиметра.
  • Лепешку в форме разделить на шесть-восемь частей.
  • Сыр натереть на мелкой терке и посыпать им лепешку в форме.
  • Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить форму с лепешкой в духовку и выпекать в течение двадцати пяти минут.

Лепёшки с сыром: готовы!

Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

Такая вкуснятина получилась – аж слюнки текут.

Эту хрустящую, нежную лепешку можете подать и на завтрак с джемом, молоком или чаем, и на перекус.

Приятного аппетита!

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