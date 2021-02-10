Лепёшки с сыром: этот перекус можно готовить хоть каждый день

Лепёшки с сыром! Мы давно подсели на эти вкусный чудо лепешки, да и Вам рекомендуем попробовать их. Такие лепешки очень хороши к завтраку или на перекус. Готовить их несложно, а результат – восхитительный.
Лепёшки с сыром: ингредиенты
- полтора стакана воды
- чайная ложка сухих дрожжей
- столовая ложка сахарного песка
- столовая ложка растительного масла
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка «Прованских трав»
- стакан теплого молока
- семьдесят граммов твердого сыра
Лепёшки с сыром: рецепт
- В отдельной глубокой миске смешать все сухие компоненты: муку, дрожжи, соль, «Прованские травы».
- Туда же влить молоко и растительное масло.
- Все хорошо размешать.
- Замесить тесто руками.
- Тесто собрать в ком, накрыть миску крышкой и оставить примерно на полчаса при комнатной температуре, чтобы дрожжи начали свою работу.
- По истечении необходимого времени тесто достать, выложить на припыленный мукою стол.
- Руками сформировать лепешку толщиной в полсантиметра.
- Переложить тесто в форму для запекания диаметров в 24 сантиметра.
- Лепешку в форме разделить на шесть-восемь частей.
- Сыр натереть на мелкой терке и посыпать им лепешку в форме.
- Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить форму с лепешкой в духовку и выпекать в течение двадцати пяти минут.
Лепёшки с сыром: готовы!
Такая вкуснятина получилась – аж слюнки текут.
Эту хрустящую, нежную лепешку можете подать и на завтрак с джемом, молоком или чаем, и на перекус.
Приятного аппетита!
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