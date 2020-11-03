Всегда при жарке рыбы наливала масло в сковороду и жарила – свекровь научила, как делать правильно

Когда в вашей семье есть рыбак, конечно, ты научишься хорошо и быстро жарить рыбу, чтобы она не была жирной, жесткой и пересушенной. Теперь делюсь с вами своим опытом, который мне передала моя свекровь.
Как жарим рыбу
- подготавливаем ее, удаляя все внутренности и плавники;
- острым ножом делаем надреза сначала в одном направлении, потом в другом, чтобы у нас получилась решетка. Так рыбка быстро прожарится и косточки смягчатся;
- чтобы не было запаха тины, сбрызгиваем рыбу соком лимона;
- просушиваем тушки бумажными полотенцами, чтобы в ней было меньше воды и натираем любимыми специями для рыбы;
- соль смешиваем с панировкой (сухари, мука или кукурузная крупа) чтобы тушки при обжаривании не разваливались;
- для хрустящей корочки смешиваем сухари с мукой в равных пропорциях или просто используем кукурузную муку;
- жарим в сковороде с толстым дном – она хорошо держит одну температуру;
- сначала разогреваем растительное масло и только потом выкладываем рыбу.
Такие простые советы, точно помогут вам приготовить вкусную и ароматную рыбку.
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