Готовлю детям вместо беляшей. Съедают мгновенно, даже остыть не успевают

Для рецепта нужно всего лишь немного фарша и батон, зелень. Нравится всем без исключения, подаю в качестве перекуса, на ужин или готовлю на пикники.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
багет, 1 шт;
фарш, 200 г;
яйца, 3 шт;
соль, перец;
молоко, 150 мл;
масло сливочное, 20 г;
шампиньоны, 3 шт;
помидоры, 1 шт;
сыр, 150 г;
зелень.
Процесс приготовления
Багет или батон режем порционными кусочками.
Фарш смешиваем с яйцом, солим и перчим, добавляем разные специи, рубленую зелень по вкусу. Перемешиваем.
Два яйца смешиваем с молоком, солим и перебиваем венчиком до полной однородности.
Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем слой кусочков багета.
Сверху на каждый кладем фарш, между ними кладем кусочки грибов, сверху – помидорные дольки.
Заливаем все соусом из яиц и молока.
Запекаем 25 минут при 180 градусах.
Вынимаем форму и засыпаем все тертым сыром.
Допекаем в духовке до расплавления сыра.
Подаю это блюдо в качестве перекуса, берем его с собой на пикники, подаю на ужин в качестве оригинального дополнения.
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