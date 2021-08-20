Готовлю детям вместо беляшей. Съедают мгновенно, даже остыть не успевают

Для рецепта нужно всего лишь немного фарша и батон, зелень. Нравится всем без исключения, подаю в качестве перекуса, на ужин или готовлю на пикники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

багет, 1 шт;

фарш, 200 г;

яйца, 3 шт;

соль, перец;

молоко, 150 мл;

масло сливочное, 20 г;

шампиньоны, 3 шт;

помидоры, 1 шт;

сыр, 150 г;

зелень.

Процесс приготовления

Багет или батон режем порционными кусочками.

Фарш смешиваем с яйцом, солим и перчим, добавляем разные специи, рубленую зелень по вкусу. Перемешиваем.

Два яйца смешиваем с молоком, солим и перебиваем венчиком до полной однородности.

Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем слой кусочков багета.

Сверху на каждый кладем фарш, между ними кладем кусочки грибов, сверху – помидорные дольки.

Заливаем все соусом из яиц и молока.

Запекаем 25 минут при 180 градусах.

Вынимаем форму и засыпаем все тертым сыром.

Допекаем в духовке до расплавления сыра.