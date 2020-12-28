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Печенье венское с вареньем: известная всем выпечка в новом виде

Печенье венское с вареньем известно во всем мире! Будем печь по классическому рецепту, правда, мы возьмем не один вид варенья, а три!

Печенье венское с вареньем: ингредиенты

Печенье венское с вареньем

Для теста

  1. 220 (двести двадцать) гр – сливочного масла
  2. 500 (пятьсот) гр – муки
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  5. Пол ч. ложки – соли
  6. 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя

Для начинки

  1. 360 (триста шестьдесят) гр – варенья

Печенье венское с вареньем: рецепт

Печенье венское с вареньем

  • Просейте муку, соль и разрыхлитель
  • Сливочное масло растопите на медленном огне. Потом остудите масло, и добавьте яиц. Взбейте при помощи венчика
  • Высыпьте в эту массу муку и начните месить эластичное тесто
  • Готовое тесто разделите на две неравные части. Меньшую их них заверните в пленку, и положите в морозильную камеру на 20 минут. Остальное тесто выложите на противень и распределите. Сделайте невысокие борты, чтоб варенье не вытекло

Печенье венское с вареньем

  • По классическому рецепту идет одно варенье. Обычно вишневое, смородиновое. Я же, для красоты изделий взяла апельсиновое, вишневое и варенье из крыжовника. Оно не должно быть текучим. Больше быть как джем. Выложите в виде узора на тесто на противне варенье. Кусок из морозилки натрите на терке и посыпьте по границам варенья.
    Можно и поверх варенья. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. Дайте печенью остыть и нарежьте на кусочки. Квадратики или треугольники.

Печенье венское с вареньем готово: Видео

 

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