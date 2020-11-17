Подруга (работает в столовой) поделилась секретами котлет: почему нельзя добавлять яйца, хлеб с молоком в фарш

Многие не любят готовить котлеты – то подгорают, то жесткие, то наоборот, распадаются прямо в сковороде. Вот и у меня были точно такие же неприятности, пока в гости не зашла подруга и не поделилась своими профессиональными секретами. Она работает поваром.

Секрет 1

Самые вкусные котлеты получаются из фарша ассорти – свинина, говядина, птица. Смешивайте в пропорциях 1 к 1 и берите свинину и птицу или свинину и говядину, говядину и птицу. Из такого фарша получаются вкусными не только котлеты, но и фрикадельки и начинка для голубцов.

Секрет 2

Не замачивайте хлеб в молоке – молоко делает мясо более жестким, лучше использовать воду. Пропорции хлеба к фаршу – 250 г на 1 кг фарша.

Секрет 3

Яйца также делают котлеты жесткими. Чтобы котлеты не разваливались без яиц, соблюдайте пропорции фарша и хлеба.

Секрет 4

Лука не жалейте – он делает котлеты сочными, ароматными и вкусными. Лука на 1 кг фарша можно брать около 200 – 300 г. Измельчаем при помощи блендера или трем на крупной терке или с мясом через мясорубку.

Секрет 5

Вместо хлеба в фарш лучше добавлять картофель, кабачки, морковь, капусту, особенно, цветную, тертую на терке. Получается очень сочно.

Секрет 6

А чтобы сделать котлеты еще более сочными – внутрь кладем кусочек льда.

А если хотите не только сочно, но и ароматно, кладем кусочек сливочного масла.

Секрет 7

В фарш вы можете добавить желток, а вот сформированные котлеты, обваливаем в муке, а потом окунаем во взбитый с щепоткой соли белок. Этот прием сохраняет сочность мяса.

Вот эти простые приемы и помогут вам приготовить очень вкусные котлеты.